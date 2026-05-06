Saint-André : présence de rats dans la crèche municipale des lutins, un débrayage organisé ce mercredi

Ce mercredi 6 mai 2026, les agents du jardin d'enfants Les Lutins vont débrayer dès 7 heures devant leur structure. Ils dénoncent "l'absence de mesures sécuritaires et d'hygiène adaptées face à la présence de rats depuis 15 jours dans le jardin d'enfants" expliquent les représentants syndicaux de la section SUD CT de la mairie de Saint-André. ( Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans un contexte local de recrudescence de cas de leptospirose, les agents de la crèche des lutins de Saint-André demandent une dératisation et une désinfection complète de l'établissement

"Aujourd'hui des tablettes ont été déposées mais uniquement dans la salle de change des enfants. Toutes les autres pièces ne sont pas traitées. Aucun protocole n'est mis en place, et aucune désinfection ni dératisation n'a eu lieu" dénoncent les agents dans un communiqué.

Les agents demandent des mesures immédiates : "Le personnel communal y travaillant ne se sent pas protégé et en sécurité, notamment face à la recrudescence actuelle des cas de leptospirose. Le personnel attend une dératisation et désinfection de l'ensemble de la structure".

Les représentants de la section SUD CT (Solidaire Unitaire Démocratique- Collectivités Territoriales) de la mairie de Saint-André seront présents aux côtés des agents ce mercredi matin.

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