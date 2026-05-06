Figure de la scène reggae dancehall réunionnaise, l’artiste Babiluzion est décédé ce mercredi 6 mai 2026. L’annonce, confirmée par ses proches sur les réseaux sociaux, suscite une vive émotion. (Photo Facebook Babiluzion)

Le chanteur réunionnais Babiluzion est décédé, ont annoncé ses proches, ce mercredi après-midi. Les circonstances de sa disparition n’ont pas été précisées. Très vite, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, saluant une figure marquante de la musique locale. "La musique réunionnaise perd aujourd’hui une grande voix", écrit un proche, évoquant "une voix qui cherchait à éveiller les consciences".

Artiste engagé, Babiluzion était reconnu pour ses textes et son influence dans le reggae dancehall péi. "Une voix du 974 s’est éteinte, mais son énergie et ses sons resteront gravés à jamais dans nos cœurs", a également réagi le collectif Coqlakour.

Une veillée est organisée au domicile de l'artiste, situé dans la "cité Cow Boy", au Chaudron, à Saint-Denis. Sa disparition laisse une communauté de fans et de proches en deuil, tandis que son héritage musical continue de résonner.

L’équipe d’Imaz Press adresse ses sincères condoléances à ses proches et sa famille.

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