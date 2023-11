Route de Salazie : reprise des travaux de sécurisation le 28 novembre

Un Comité de pilotage du chantier de sécurisation de la RD48, route de Salazie, a été organisé le mercredi 8 novembre en mairie de Salazie, pour examiner les options de travaux sur les 300 mètres de falaise du lieu-dit l’Evêque, qui présente une instabilité en raison d’une cavité résiduelle de 80m3. Des travaux ont été décidés pour la nuit du 27 au 28 novembre, avec une fermeture, de 21h à 5h (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

"C’est le scénario d’une purge avec fermeture limitée qui a été choisi par le Département, la Commune, l’Etat, les associations d’habitants, le Sdis et les forces de l’ordre réunis au sein de ce comité de pilotage, animé par la maire et Conseillère départementale Sidoleine Papaya" indique le Département.



Les travaux, programmés dans la nuit du 27 au 28 novembre, vont ainsi consister en une fermeture, de 21h à 5h, pour poser un matelas de cailloux destinés à protéger la route en amortissant la chute des blocs rocheux. Une réouverture de la route est programmée de 5h à 8h, le mardi 28 novembre, avant qu’elle ne referme pour effectuer la purge et évacuer les blocs qui seront tombés sur la RD48.



"Les travaux de sécurisation vont donc pouvoir se poursuivre avant le démarrage de la saison cyclonique" souligne le Département

