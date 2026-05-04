Sdis : 14 nouveaux engins pour améliorer la sécurité des Réunionnais

Le Conseil départemental de La Réunion a investi dans la mise en service de 14 nouveaux véhicules opérationnels destinés au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 974).

C’est au Palais de la Source, aux côtés du Président du Département Cyrille Melchior et de la Vice-présidente Sophie Arzal, également Présidente du conseil d’administration du SDIS ainsi que des vice-présidents Gilles Hubert et Philippe Potin, que ces équipements ont été dévoilés. Les nouveaux véhicules de secours à victimes, camions-citernes feux de forêt, et autres fourgons incendie et d’échelles aériennes viennent ainsi renforcer la capacité d’intervention des sapeurs-pompiers sur l’ensemble du territoire.



Cet investissement de près de 4 millions d’euros, dont 1,5 million financé par le Département, répond à un double objectif : moderniser un parc soumis à des conditions climatiques exigeantes et garantir une réponse opérationnelle rapide et adaptée aux besoins de la population.



Pour le Présidenr Cyrille Melchior, "Offrir aux équipes d’intervention des moyens performants et sécurisés est une priorité. Cet investissement traduit notre volonté d’être à la hauteur de l’engagement quotidien des sapeurs-pompiers et de garantir à chaque Réunionnais une prise en charge rapide et efficace en situation d’urgence".



Chaque année, les sapeurs-pompiers de La Réunion assurent plus de 50 000 interventions, dans un contexte marqué par la diversité des risques et la spécificité du territoire. Sophie Arzal a, pour sa part, salué "un renforcement essentiel des capacités opérationnelles du SDIS", au service de la protection de tous.



