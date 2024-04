TotalEnergies inaugure sa première centrale hydroélectrique à La Réunion

Ce mercredi 24 avril 2024, TotalEnergies a inauguré sa première centrale hydroélectrique sur l'île de La Réunion, située à Saint-Leu, en compagnie du vice-Président du Conseil départemental, Gilles Hubert, et du maire de Saint-Leu, Bruno Domen. D’une puissance de 150 kWc, la centrale atteindra 500 MWh de production dès la première année, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 350 habitants. Nous publions le communiqué du Conseil départemental et de TotalEnergies ci-dessous (Photo : Charlotte Lebreton / Département de La Réunion)

Cette centrale hydroélectrique RT8 s’inscrit dans le programme d’Irrigation du Littoral Ouest (ILO) porté par le Conseil départemental. Ce programme vise la maitrise de la politique de gestion globale de l’eau par la réalisation d’aménagements hydrauliques structurants destinés à satisfaire les besoins en eau du territoire, notamment pour le domaine agricole. TotalEnergies est ainsi lauréat d’un appel à projets lancé par le Département en 2017.

La centrale, dont l’exploitation est prévue pour 30 ans, contribue par ailleurs à l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et à celui de l’autonomie énergétique de l’île.

Une partie de l’eau transitant par le réservoir RT8 est destinée à l’alimentation des populations. Le projet de valorisation énergétique a donc été conçu pour respecter les critères de potabilité imposés par l’Agence Régionale de Santé.

Tous les éléments constitutifs de la turbine ainsi que les produits de maintenance bénéficient de la norme ACS (Attestation de Conformité sanitaire).

De même, les opérateurs qui interviennent pour la maintenance sont spécifiquement formés au risque sanitaire.

Cette centrale vient s’ajouter aux 11 centrales hydroélectriques de TotalEnergies déjà en exploitation à l’échelle nationale et s’intègre dans la stratégie de la Compagnie de développer des actifs de production dans toutes les filières des énergies renouvelables.

« C’est avec fierté que nous inaugurons cette centrale lauréate de l’appel à projet du conseil départemental. Elle s’inscrit dans une volonté de mieux gérer les ressources hydriques de l’île et d’améliorer son mix énergétique. Nous remercions toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réussite de ce projet. » a déclaré Gaël Vallée, Directeur Régional Développement Outre-Mer, TotalEnergies Renouvelables France.

« Je tiens à saluer la livraison de ce fabuleux équipement qui vient renforcer nos capacités de production électrique, un atout essentiel en cette période où le réseau électrique est particulièrement sous tension, commentait Gilles Hubert, vice-Président du Conseil départemental. Je voudrais saluer le travail de toutes les équipes qui ont œuvré pour la bonne réussite de ce chantier. Nous continuons ainsi à bâtir ensemble La Réunion durable et verte. »

- TotalEnergies Renouvelables France à La Réunion -

Cette installation renforce la présence de TotalEnergies sur l’Ile de La Réunion : plus de 30 sites opérés (éolien, solaire et hydroélectricité) d’une puissance cumulée de plus de 46 MW à fin 2023.

Grâce à ces centrales de production d’électricité verte, TotalEnergies produit annuellement 45 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 30 000 habitants. Avec les projets en cours, ce chiffre atteindra 100GWh à l’horizon 2025 soit la consommation électrique annuelle de 68.000 réunionnais.