Travaux routiers à Petite-Île : les aménagements de la RD31 livrés

Ce jeudi 18 décembre 2025, le Département et la commune de la Petite-Île ont livré les travaux d’aménagement de la route départementale 31 (RD 31). Très fréquentée par les piétons, cette voie a fait l’objet d’importants travaux visant à sécuriser les déplacements et à améliorer la gestion des eaux pluviales, dans un secteur régulièrement impacté par de fortes pluies. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Département)

La RD 31, route de Petite-Île, débute à La Croisée, à l’intersection avec la route nationale 2, et se termine au niveau du croisement avec la RD 3, route Hubert-de-Lisle, dans le secteur de la Charité.

"La configuration actuelle de cette section d’environ 1,5 kilomètre, entre le carrefour avec la RD 29 et le croisement avec l’allée des Orchidées, présentait des fossés et caniveaux à ciel ouvert de part et d’autre de la chaussée, ne permettant pas d’assurer le cheminement des piétons en toute sécurité", a expliqué le vice-Président du Département.



Le projet d’aménagement, engagé le 3 mars 2021, s’est achevé en décembre 2025. Il a été réalisé dans le cadre d’une convention signée entre le Département et la commune de Petite-Île, sous maîtrise d’ouvrage communale. Le Département a financé une partie du projet, pour un montant de 4,3 millions d’euros.

Les études de conception ont permis de définir un aménagement qualitatif intégrant la résolution des problématiques hydrauliques récurrentes, la sécurisation des cheminements piétons et des carrefours, notamment par la création d’un giratoire et de plateaux surélevés.



Le chantier a également permis le renforcement des réseaux d’eaux usées, d’eau potable, de télécommunications, ainsi que de la chaussée sur l’ensemble du tronçon concerné.