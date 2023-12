Un comité des usagers mis en place pour construire la politique "Grand âge" du Département

Pour construire sa future politique "Grand-Âge", qui devra répondre au défi du bien vieillir à La Réunion, le Conseil départemental a créé ce mercredi 6 décembre 2023 un "Comité des usagers", qui permettra de recueillir l’expertise des personnes âgées et de leurs aidants. La mise en place de ce comité a été officialisée lors d’une réunion à l’Hôtel du Département (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le "Comité des usagers" est composé d’une douzaine de membres, issus des associations de représentants des usagers ou des clubs de 3e âge, et de professionnels aidants. Il devra se prononcer sur :

• L’expression des besoins des personnes âgées de plus de 60 ans, et de leurs aidants,

• L’émission d’avis sur le diagnostic de l’offre et les différentes modalités cibles d’accueil et d’accompagnement des personnes (…),

• Les souhaits des personnes pour bien vieillir, sur toute l’Ile de la Réunion.



La future politique "Grand âge" du Conseil départemental devra répondre aux besoins de notre "3ème jeunesse", déterminer des perspectives d’évolution et d’amélioration des prises en charge, et accompagner les acteurs, notamment dans l’intégration des enjeux d’innovation.

Son élaboration se déroule dans le cadre d’une Assistance à maîtrise d’ouvrage qui doit prévoit un accompagnement de la Collectivité pendant 24 mois.