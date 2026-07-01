Crise des carburants : la chute des recettes fiscales se confirme pour la Région, les communes et le Département

"La chute globale des recettes fiscales liées (à la hausse des prix des) carburants s’est confirmée en mai 2026 pour toutes les collectivités locales (Région, Département, communes et EPCI)" indique la Région Réunion dans un communiqué publié ce mercredi après-midi 1er juillet 2026. Mais "malgré ces baisses conséquentes des recettes, la Région maintient son engagement et ses efforts, sur ses fonds propres, et poursuit ses dispositifs mis en œuvre pour répondre à la crise" souligne le conseil régional (Photo www.imazpress.com)

La Région Réunion a pris connaissance des nouveaux prix des carburants au 1er juillet 2026. Concernant le gazole et le sans-plomb, elle prend acte des tarifs annoncés qui restent toutefois supérieurs à ceux d’avant la crise" détaille La Région.

"S’agissant du prix du gaz, celui-ci est toujours en hausse, à 22,29 euros, mais grâce à l’intervention de la Région, le prix de la bouteille de gaz payé par les Réunionnais est maintenu à 18 euros. Conformément à ses engagements, la Région Réunion poursuit sa communication sur l’évolution des recettes et des dépenses liées à la crise des prix des carburants" ajoute la collectivité régionale.

Selon la Région, la chute globale des recettes fiscales liées aux carburants s’est confirmée en mai 2026 pour toutes les collectivités locales (Région, Département, communes et EPCI).

"La conséquence logique de l’adaptation des choix de déplacements s’est traduite par une chute du volume de carburant mis à la consommation (379 730 hl en mai, -33% par rapport à mars, soit le plus faible volume depuis la crise Covid en 2020). En conséquence, la baisse de ces volumes consommés par les automobilistes entraîne mécaniquement une diminution des recettes liées à la fiscalité sur les carburants" analyse le conseil départemental.

Ainsi, pour le mois de mai 2026 :

- Les recettes liées à la taxe Spéciale sur la Consommation des Carburants (TSCC) ont baissé de 8,2 millions d’euros : • - 4,7 millions € pour la Région

• - 1,4 million € pour le Département

• - 1,8 million € pour les communes

• - 300 000 euros pour les EPCI

- Le niveau de recettes supplémentaires liées à l’octroi de mer appliqué sur les carburants est beaucoup plus faible que prévu :

• + 119 652 € seulement alors que la Région a construit son dispositif de soutien sur la base d’un surplus mensuel d’octroi de mer régional de 435 000 € par rapport à Mars 2026 • Pour les communes, une recette supplémentaire de + 571 376 € contre plus de 1,5 M€ de surplus escompté.

Malgré ces baisses conséquentes des recettes, la Région dit maintenir son engagement et ses efforts, sur ses fonds propres, et poursuit ses dispositifs mis en œuvre pour répondre à la crise.

- Soutien aux professionnels de la route -

Pour rappel, le Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire (équivalent à 10 centimes par litre de gazole et d’essence) a été complété par le Dispositif Complémentaire Intervention Pétroliers (équivalent à 5 centimes par litre de gazole en avril et mai compte tenu de la contribution des pétroliers sur le gazole).

• 164 dossiers de demande correspondant à 1816 véhicules ont été reçus depuis l’ouverture de la plateforme le 13 mai 2026

- Soutien aux modes de déplacement alternatifs -

Le choix de soutenir les modes de déplacement alternatifs porte ses fruits, estime la Région avant d'énumérer :

• Car Jaune : +20% de vente d’abonnements en mai 2026 par rapport à avril 2026 (2093 contre 1737) ; +16% de fréquentation entre mai 2025 et mai 2026 sur le réseau Car Jaune.

• Co-voiturage Karos : une croissance de +15% des trajets passagers entre avril 2025 et avril 2026.

- Soutien aux ménages réunionnais et maintien du prix de la bouteille de gaz à 18 euros -

"Afin de continuer à protéger les consommateurs réunionnais, la Région a maintenu son dispositif d’aide pour que le prix de la bouteille mise à la vente reste fixé à 18 euros et ce, malgré la nouvelle hausse du prix au 1er juillet (22,29€)" not la collectivité régionale.

"L’effort fait par la Région s’élève à 365 375 euros en mai 2026 contre 128 904 euros en avril 2026. Il a triplé entre mars 2026 (1,27€/bouteille) et juin 2026 (4,06€/bouteille) et il augmente encore ce 1er Juillet 2026 (4,29€/bouteille)" termine le conseil régional.

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