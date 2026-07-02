À retenir ce soir : l'hiver s'installe, mule arrêtée, violences sexuelles sur mineurs, hausse du chômage et incendie mortel

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 2 juillet 2026 : - L'hiver s'installe dans les Hauts, du givre observé au petit matin - Aéroport Roland-Garros : un étudiant de 19 ans arrêté avec 8 kilos de cannabis - École Sainte-Marguerite : pour les familles victimes, le "classement sans suite" est "une seconde condamnation pour les enfants" - Cour criminelle : l'ancien principal du collège Juliette-Dodu condamné à 13 ans de prison pour viols incestueux - [Photos - Vidéo] Sainte-Marie : un enfant de deux ans et demi meurt dans l'incendie d'un logement
L'hiver s'installe dans les Hauts, du givre observé au petit matin
L'hiver austral s'installe doucement à La Réunion. Tôt le matin, du givre peut être observé dans les Hauts de l'île ces derniers jours. A la Plaine des Cafres notamment, des gelées recouvrent le sol au lever du soleil. Ce mercredi 1er juillet 2026, Météo France a relevé 1.5°C à 4 heures à la Plaine des Chicots, 2.8°C à la Plaine des Cafres, et 4.8°C à Cilaos. Des températures similaires à ce jeudi matin.
Aéroport Roland-Garros : un étudiant de 19 ans arrêté avec 8 kilos de cannabis
Ce samedi 27 juin 2026, un étudiant de 19 ans, habitant à La Réunion, a été intercepté à l'aéroport Roland-Garros avec 8 kilos de cannabis dans ses valises. Le jeune homme a été déféré ce mercredi devant le tribunal de Saint-Denis. Il dit avoir fait cela pour "avoir des sous".
École Sainte-Marguerite : pour les familles victimes, le "classement sans suite" est "une seconde condamnation pour les enfants"
Comme Imaz Press vous le révélait ce mardi 30 juin 2029, le "classement sans suite" de 11 plaintes a été ordonné par le parquet dans l'affaire de l'école primaire privée Sainte-Marguerite à Saint-Benoît. Un agent extérieur de l'école – employé comme jardinier -, était visé par ces plaintes pour agressions sexuelles sur 11 enfants de moins de 5 ans. Pour les familles des victimes, "épuisées" d'avoir appris par voie de presse ce classement, "l'enquête a été bâclée". C'est "une seconde condamnation pour les enfants" disent les parents en n'excluant pas de se porter partie civile pour relancer la procédure.
Cour criminelle : l'ancien principal du collège Juliette-Dodu condamné à 13 ans de prison pour viols incestueux