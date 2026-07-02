À retenir ce soir : l'hiver s'installe, mule arrêtée, violences sexuelles sur mineurs, hausse du chômage et incendie mortel

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 2 juillet 2026 : - L'hiver s'installe dans les Hauts, du givre observé au petit matin - Aéroport Roland-Garros : un étudiant de 19 ans arrêté avec 8 kilos de cannabis - École Sainte-Marguerite : pour les familles victimes, le "classement sans suite" est "une seconde condamnation pour les enfants" - Cour criminelle : l'ancien principal du collège Juliette-Dodu condamné à 13 ans de prison pour viols incestueux - [Photos - Vidéo] Sainte-Marie : un enfant de deux ans et demi meurt dans l'incendie d'un logement

L'hiver austral s'installe doucement à La Réunion. Tôt le matin, du givre peut être observé dans les Hauts de l'île ces derniers jours. A la Plaine des Cafres notamment, des gelées recouvrent le sol au lever du soleil. Ce mercredi 1er juillet 2026, Météo France a relevé 1.5°C à 4 heures à la Plaine des Chicots, 2.8°C à la Plaine des Cafres, et 4.8°C à Cilaos. Des températures similaires à ce jeudi matin.

Ce samedi 27 juin 2026, un étudiant de 19 ans, habitant à La Réunion, a été intercepté à l'aéroport Roland-Garros avec 8 kilos de cannabis dans ses valises. Le jeune homme a été déféré ce mercredi devant le tribunal de Saint-Denis. Il dit avoir fait cela pour "avoir des sous".

Comme Imaz Press vous le révélait ce mardi 30 juin 2029, le "classement sans suite" de 11 plaintes a été ordonné par le parquet dans l'affaire de l'école primaire privée Sainte-Marguerite à Saint-Benoît. Un agent extérieur de l'école – employé comme jardinier -, était visé par ces plaintes pour agressions sexuelles sur 11 enfants de moins de 5 ans. Pour les familles des victimes, "épuisées" d'avoir appris par voie de presse ce classement, "l'enquête a été bâclée". C'est "une seconde condamnation pour les enfants" disent les parents en n'excluant pas de se porter partie civile pour relancer la procédure.