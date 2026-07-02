Sainte-Marie : un enfant de deux ans et demi est décédé dans l'incendie d'un logement en centre ville

(Actualisé) Piégé par les flammes et intoxiqué par la fumée, un enfant de deux ans et demi est décédé. Plusieurs enfants âgés de 2 à 17 ans se trouvaient dans l’appartement au moment de l’incendie, le plus jeune n’a pas pu être secouru. Un feu d'habitation s'est déclaré ce jeudi 2 juillet 2026 en fin d'après-midi dans un immeuble du centre-ville de Sainte-Marie. Quatre personnes ont été évacuées, les forces de l'ordre ainsi que le SMUR et les services d'EDF sont sur place. Pour le moment l'origine de ce départ de feu est inconnue. Les élus de la ville de Sainte-Marie sont également sur les lieux et recherchent des solutions de relogement pour la famille concernée par ce drame (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)