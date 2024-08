L'Etang-Salé : des hydrocarbures déversés dans un bassin, la Région porte plainte

La Région Réunion annonce que le bassin d'une aire de repos située à proximité de l’échangeur de la ZI des Sables, sur la commune de l’Étang-Salé, a été pollué volontairement. Une grande quantité d’hydrocarbures assimilés à de l’huile de vidange usagée a été déversée dans le bassin, créant une pollution "grave et néfaste pour la faune et la flore". Une plainte a été déposée, la zone a été balisée et est désormais interdite d’accès jusqu’à nouvel ordre (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

"Cette aire de repos, ouverte au public, est composée de pelouses ombragées et de bassins. Au courant de la deuxième quinzaine de juillet, une grande quantité d’hydrocarbures assimilés à de l’huile de vidange usagée a été déversée dans un bassin, créant une pollution grave et néfaste pour la faune et la flore" détaille la Région.

La collectivité régionale a informé la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS), la commune de l’Étang-Salé, et la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL), et a déposé une plainte contre X auprès de la Gendarmerie nationale.

"Par cette plainte, nous demandons que les auteurs responsables soient identifiés et condamnés pénalement et qu'ils assument les frais de dépollution du site, conformément au principe du 'pollueur-payeur'" explique la Région. "Nous condamnons fermement cet acte irresponsable et malveillant, qui témoigne d’un mépris total pour l’environnement et la biodiversité."

La zone a été balisée et est désormais interdite d’accès jusqu’à nouvel ordre.

La commune a par ailleurs mis en place des mesures pour limiter la propagation de la pollution et le Conseil Régional a engagé des études pour réaliser des travaux d’isolement et de prévention des transferts de polluants.

"En concertation avec la DEAL et l’Office Français de la Biodiversité (OFB), et en collaboration avec la CIVIS, la commune de l’Étang-Salé et le Conseil Régional, la dépollution du site sera initiée dans les meilleurs délais pour rétablir sa biodiversité originelle" conclut la collectivité.