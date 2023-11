L’intersyndicale de la SPL Estival reçue à la Région

Une délégation de l’intersyndicale de la SPL Estival a été reçue à sa demande à la Région, ce lundi 20 novembre, par Patrice Boulevart, vice-Président délégué aux mobilités durables et en présence du député et conseiller régional Jean-Hugues Ratenon. La Région s'est dite "favorable à une expertise économique, financière et sociale" de la situation, bien qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision au sein de la SPL. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les représentants des salariés ont exposé l’état dans lequel se trouve aujourd’hui la SPL Estival et les différentes étapes qui ont conduit à cette situation. Ils ont rappelé qu’ils sont fermement opposés à l’application du Plan de Sauvegarde de l’Entreprise tel que présenté actuellement et qui préconiserait une "trentaine" de licenciements.

La Région a tenu à souligner qu’elle n’a aucune responsabilité dans cette situation. Elle considère qu’il appartient à ceux qui l’ont engendrée d’assumer leurs responsabilités.

La Collectivité régionale a rappelé qu’elle était antérieurement actionnaire de la SEM Estival à hauteur de 5 % et qu’elle a refusé de délibérer lors de la transformation de la SEM en SPL. Elle a indiqué que depuis juillet 2021, la nouvelle mandature régionale s’est en effet clairement prononcée contre la rémunération de Président ou de PDG dans les organismes extérieurs.

Bien que ne disposant pas de pouvoirs de décision dans la SPL Estival, la Région est préoccupée par la préservation des emplois et par la continuité du service public des transports sur le territoire de l’intercommunalité. Dans cet esprit, elle souhaite que des solutions soient trouvées pour sortir de cette situation de crise et éviter tout licenciement.

La Région Réunion est favorable à une expertise économique, financière et sociale afin que les acteurs concernés puissent disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer la pérennité de l’entreprise et la préservation des emplois.