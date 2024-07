La Région : appel à manifestation d'intérêt

La Région Réunion souhaite diversifier les services proposés à la plateforme multimodale de Duparc. Vous avez un projet et cherchez un local où le développer ? Répondez à l’appel à manifestation d’intérêt, jusqu'au 16 août 2024 au plus tard. Trois locaux et des places de parking sont disponibles, pour une durée de trois ans renouvelables. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photo : rb/www.imazpress.com)

