La Région et le BRGM renforcent leur partenariat

A la suite de l'accord-cadre conclu il y a un an, Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la transition énergétique, et Ingrid Girardeau, directrice du BRGM Réunion, ont signé mardi 16 décembre à l'Hôtel de Région un Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP) pour la période 2025–2028.

Depuis 2023, la Région structure ses partenariats avec les grands organismes de recherche à travers des accords-cadres et des COMP. Ils ont pour objectif de penser l’impact de la recherche pour le territoire, depuis la programmation de la recherche jusqu’à la valorisation de ses résultats, sur la base d’objectifs et de moyens partagés. Ils permettent de décliner, avec chaque opérateur, les priorités de la Stratégie de Spécialisation Intelligente Sociale et Soutenable (S5), du SRDEII et du SRESRI, et ainsi renforcer la place de La Réunion comme territoire de recherche dans l’océan Indien.

Le COMP signé par la Région et le BRGM constitue un levier pour la sécurité, la transition et l’attractivité. Il permettra de :

• Mieux anticiper les risques naturels et renforcer la résilience de La Réunion ;

• Soutenir la transition énergétique de l’île (géothermie) ;

• Assurer une gestion durable de la ressource en eau et des ressources du sous-sol ;

• Accompagner la gouvernance territoriale par la production de données et d’expertises ;

• Favoriser le développement de la Nouvelle Economie portée par la Région, fondée sur la connaissance, résiliente, inclusive et soutenable.



Ce COMP s’articule autour de deux axes prioritaires :

• L’amélioration de la connaissance géologique profonde de l’île, afin de soutenir la souveraineté énergétique (géothermie) ;

• L’étude des risques naturels et des impacts des cours d’eau sur le littoral, pour la protection des populations et l’adaptation au changement climatique.



Des objectifs transversaux complètent ces axes, en particulier la gestion durable de l’eau. Afin d’accompagner les politiques publiques, le COMP produira des outils d’aide à la décision pour les collectivités. Il favorisera le partage des données scientifiques en lien avec les projets de recherche européens et renforcera la coopération régionale dans l’océan Indien.



Le COMP présente une liste d’indicateurs de suivi, de moyens mis en œuvre et de performance, destinés à mesurer l’atteinte des objectifs. Il fera l’objet d’une évaluation annuelle par un comité de pilotage.



Présent à La Réunion depuis 1974, le BRGM dispose d’une une expertise reconnue sur :

• Les risques naturels : glissements de terrain, érosion littorale, mouvements de versants ;

• La gestion durable de l’eau : modélisation des nappes, suivi des intrusions salines, estimation des volumes prélevables ;

• La géologie profonde : cartographie 3D du sous-sol, imagerie des zones sensibles ;

• La transition énergétique : potentiel géothermique ;

• Les sites pollués et les déchets : appui aux EPCI, réhabilitation des anciennes