La Région fête le 20 décembre

A l’occasion du 20 Décembre, journée symbolique commémorant l’abolition de l’esclavage, la Région propose à travers sa programmation culturelle de célébrer la richesse du patrimoine réunionnais. Placée sous le signe de la mémoire et du partage, elle met en lumière l’art, la danse, la musique et la créativité réunionnaise. Nous publions le programme ci-dessous (Photo photo rb/imazpress.com)

Gardiyen la Mémwar : honorer celles et ceux qui transmettent

Le jeudi 18 décembre, à la Villa de la Région, est organisée la remise des trophées "Gardiyen la Mémwar". Cette cérémonie, rythmée par les concerts de Sana Maloya et Urbain Philéas, distingue huit personnalités réunionnaises dont l’engagement contribue à préserver, transmettre et valoriser le patrimoine culturel et historique réunionnais :

• Reine-Claude Gonthier

• Christian Barat

• Daniel Thiaw-Wing-Kai

• Patrice Treuthardt

• Thomas Nalem

• Helyette Govindin, dite « Madame Coco »

• Eva Annibal

• Jeanne Philippe

Kabar défilé et grand concert gratuit à Saint-Paul

Le vendredi 19 décembre, la Fèt Kaf se déploie sur le front de mer de Saint-Paul.

Kabar défilé à 18h30, au départ du Débarcadère, jusqu’au podium situé sur le parking du CCAS. La grande soirée musicale réunira à partir de 19h00 plusieurs générations et expressions du maloya et des musiques actuelles, avec Ti Moris, Tribu Nénibé, Secteur 410, Race Bandey Maloya, Bastèr et Votia.

Concert au CRR de Saint-Benoît : dialogue des cultures

Le dimanche 21 décembre, la programmation se poursuit au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Benoît, à la salle Gramoun Lélé. A partir de 18h00, les Sud-Africains du Bokamoso Cultural Group et l’un des grands ambassadeurs du maloya Urbain Philéas illustreront la richesse et la diversité des cultures issues de l’océan Indien.

Passer la mémoire

À travers cette programmation 2025, la Région Réunion réaffirme l’importance du 20 Décembre comme temps de mémoire collective, de reconnaissance et de transmission. Commémorer l’abolition de l’esclavage, c’est honorer les combats du passé, mais aussi transmettre aux générations futures les valeurs de dignité, de solidarité et de résilience qui fondent l’identité réunionnaise.

La Réjion Rényon i swèt azot in gayar Fèt Kaf.