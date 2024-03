La Région met en place le dispositif "Un trimestre, un livre" pour les lycéens

Réunie ce vendredi 15 mars sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région a voté la mise en œuvre du dispositif "Un trimestre, un livre" pour renforcer la lecture chez les lycéens et lycéennes de La Réunion (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Tous les élèves scolarisés en CAP, en Bac Pro, en seconde, en première et en terminale des sections générales et technologiques dans un lycée public ou privé de La Réunion, dans les Maisons Familiales et Rurales, ainsi que les élèves résidents à la Réunion et poursuivant une formation à distance auprès du CNED seront éligibles à ce dispositif.

Chaque trimestre, ils pourront choisir un livre parmi une liste de 600 ouvrages de divers horizons et époques, représentant un large éventail de genres littéraires et établi en lien avec les établissements et les élèves.

''Nous pensons qu’il y a autant de place pour l'efficacité du numérique dans les apprentissages que pour le plaisir de manipuler un roman. En plus d’aider les élèves à améliorer leur compréhension de la langue française, la lecture permet de développer leur imagination, leur créativité, ou encore leur capacité à penser de manière critique et à analyser des informations'', explique la Présidente de Région, Huguette Bello, ''il y a urgence à ce que la lecture soit replacée au coeur du parcours de l'élève. Le plaisir de la lecture doit être encouragé et la société a le devoir de mettre des livres dans les mains des adolescents.''

Une enveloppe de 800 000 euros est engagée pour la mise en oeuvre du dispositif.

Par ailleurs, la Région Réunion souhaite accompagner des actions pédagogiques mises en oeuvre pendant et hors temps scolaire à travers un ''Appel à projets pédagogiques'' qui pourra soutenir des initiatives telles que la mise en place de club de lecture ou encore l’organisation de concours de lecture.