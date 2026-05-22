La Région présente aux rencontres des aéroports français et francophones

La présidente de Région Huguette Bello a participé à la 6ème édition des rencontres des aéroports français et francophones. Jusqu'au 22 mai, le Musée Stella Matutina accueille ce rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur aérien. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil régional)

Organisé par l'Union des Aéroports Français & Francophones, cet événement majeur du monde aéroportuaire réunit plus de 130 aéroports autour de valeurs communes : coopération, innovation et partage d’expériences. Des ateliers, conférences et échanges sont ainsi organisés sur le thème de l'avenir du transport aérien.

Depuis le début de la mandature, la Région Réunion affirme son ambition de faire de l’aéroportuaire un levier stratégique de développement pour le territoire. Cette dynamique s’est concrétisée par l’inauguration, en 2024, de la nouvelle aérogare bioclimatique de l’aéroport Roland-Garros, soutenue à hauteur de 66 millions d’euros par la collectivité grâce notamment aux fonds européens. Plus récemment, la Région a également mobilisé 22 millions d’euros au titre du FEDER pour accompagner la modernisation de l’aire de trafic de la plateforme aéroportuaire.

Huguette Bello, présidente de Région : "notre ambition est de faire de notre île une plateforme stratégique de l’océan Indien, une terre d’échanges, de mobilité et d’excellence. La Région Réunion fait donc résolument le choix d’investir dans les infrastructures, dans la formation, dans l’innovation, dans une aviation plus durable et plus ambitieuse."