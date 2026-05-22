Chikungunya : un regroupement de cas sous surveillance à la Saline-les-Hauts

Dans son bulletin de surveillance sanitaire publié ce vendredi 22 mai 2026, Santé Publique France indique que 190 cas de dengue (dont un foyer localisé à Saint-Leu) et 47 cas de chikungunya autochtones ont été observés à La Réunion depuis le début de l'année. Si SPF affirme qu'il n’y a pas de foyers actifs de chikungunya, le bulletin indique néanmoins qu'un "regroupement de cas est toujours sous surveillance à La Saline les Hauts". Du côté de la leptospirose, "la recrudescence saisonnière est toujours en cours, à un niveau élevé" selon Santé publique France. L’été austral, avec des conditions climatiques favorables à la survie de la bactérie dans l’eau douce et les environnements humides, augmente le risque de contamination lors d’activités conduites dans ces milieux, sans protection suffisante. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Depuis le début de l’année, des cas autochtones d’arboviroses sont signalés sur le territoire. A ce jour, on rapporte 190 cas de dengue et 47 cas de chikungunya autochtones.

En ce qui concerne la dengue, une diminution du nombre de cas est notée en semaine 17 (16 cas). Depuis, le nombre de cas est stable ; entre 16 et 18 cas par semaine.

Le regroupement de cas de Saint-Leu continue de rapporter des cas (plus d’une trentaine à date). Plusieurs autres regroupements de plus petite taille sont observés à Saint-Paul dans divers endroits de la commune, à La Possession, au Tampon ou à Saint-Pierre.

De façon générale, on observe une circulation à bas bruit, diffuse, dans l’Ouest, essentiellement à Saint Paul et La Possession.

Au cours des trois dernières semaines, 9 communes (4 dans l’ouest, 4 dans le sud et 1 dans l’Est) ont rapporté des cas. Toutes ces situations sont suivies avec vigilance.

Leptospirose

Poursuite de la recrudescence saisonnière de la leptospirose en cours à un niveau élevé : 189 cas en 2026.

La leptospirose est une maladie grave : si elle n’est pas traitée à temps, elle peut mener à une hospitalisation, voire un décès.

La bactérie entre dans l’organisme par la peau, en cas de coupures ou de plaies (même petites) ou par les muqueuses (œil, bouche, nez).

Mpox (variole b)

Le bilan à date est de 11 cas de clade Ib identifiés sur le territoire depuis le début de l’année.

Il s’agissait de 6 cas importés de Madagascar et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé).