Saint-André : coupures d'eau et baisses de pression dans plusieurs quartiers de la ville

La Cise Réunion informe ses abonnés que suite à un incident technique impactant la production d’eau potable et afin de maintenir des niveaux de réservoirs suffisants pour une distribution continue, le fournisseur d'eau dit être contraint de fermer la distribution en eau ce vendredi 22 mai 2026 dans plusieurs quartiers de la ville
De 22h ce vendredi 22 mai à 6h le samedi 23 mai :
Milles Roches
Butor
La Cressonnière
Rivière du Mât
Patelin
Ravine Creuse
Centre-Ville
Chemin Lefaguyès
Chemin du Centre
Zac Fayard
Cambuston
Bois Rouge
Chemin Lagourgue
Avenue des Mascareignes
Et toutes les voies adjacentes
Des coupures et baisses de pression sur le réseau peuvent toutefois être constatées tout au long de la journée.
- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -
Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).
Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.