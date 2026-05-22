Météo : petit rafraichissement du temps, La Réunion va perdre trois à cinq degrés ce week-end

Après plusieurs sous une masse d'air chaude - souvent un ou deux degrés au-dessus des normales - la fraîcheur va s'installer doucement ce week-end du 23 et 24 mai 2026. Les températures vont perdre environ 3 à 5 degrés en deux-trois jours à La Réunion. Selon Météo France, cela fait suite au renforcement des vents de sud puis sud-est et au passage de deux faibles fronts froids remontant par le sud, accompagnés d'averses faibles à modérées sur une moitié sud/sud-est de l'île. Une fraicheur qui ne va pas durer (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les températures passeront sous les normales de saison ce week-end avec un alizé assez fort "mais sans excès", rassurent les météorologues.

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- De la houle à prévoir ce week-end -

Une houle australe sera aussi au rendez-vous, approchant les 3 mètres, prévient Météo France.

En cette période de houle, la mer devient extrêmement dangereuse et toute imprudence pourrait entraîner des conséquences graves, voire fatales. Il est vital de se méfier non seulement des vagues, mais aussi des dangers invisibles, tels que les courants et les périodes de calme trompeur.

Ces moments de répit peuvent donner une fausse impression de sécurité et inciter à s'approcher de l'eau, augmentant ainsi le risque d'être surpris par une vague, même dans le lagon.

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Une fraîcheur qui ne devrait pas durer -

En cours de semaine prochaine, selon les prévisions de Météo France, l'alizé devrait faiblir et les températures repartiront à la hausse à La Réunion.

Le temps frais de ce week-end sera donc temporaire "et banal pour la saison", indique Météo France Réunion.

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