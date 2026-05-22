Saint-Benoît : il n'y a plus de pesticides relevés dans l'eau, levée des restrictions

La Cise Réunion informe ce vendredi 22 mai 2026 ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, que suite aux dernières analyses réalisés par les services compétents, les restrictions mises en place en raison de la présence de pesticides dans l’eau sont désormais levées (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le dispositif exceptionnel de distribution de bouteilles d’eau prend fin à compter de ce vendredi 22 mai 2026.

Toutefois, une forte turbidité de l’eau persiste sur le réseau, ce qui dégrade la qualité de l’eau sur le secteur suivant : Chemin Pêche

Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.

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