Electropicales 2026 : l'édition 100% rap s'installe au Palais des Congrès

C'est ce vendredi 22 et samedi 23 mai 2026 que le Palais des Congrès de Saint-Denis accueille une édition 100% rap et DJ culture des Electropicales. A l'affiche, Niska, Kalash Criminel, Jolagreen23, Nono La Grinta, mais aussi des artistes péi avec Selera, Smith, Yort, DJ Mowgli, DJ Fab, PIXL et Maya Kamaty (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour cette nouvelle édition, le festival a fait évoluer sa formule et investit l’année en deux temps? Electropicales propose désormais un rendez-vous spécialement dédié au rap et à la DJ culture, avant de revenir comme à son habitude en octobre avec un second temps club et électronique.

"La 17e édition des Electropicales a enregistré un record de fréquentation. On sent aujourd’hui une vraie attente à La Réunion pour un rendez-vous dédié aux cultures urbaines. Ce nouveau temps fort autour du rap et de la DJ culture, créé en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, y répond pleinement. Il ouvre une autre dimension du festival, tout en restant fidèle à notre ADN : investir des lieux et faire vibrer les publics autour des musiques d’aujourd’hui", rappelle Thomas Bordese, directeur du festival Electropicales

- Stars du rap établies et locaux en pleine ascension -

Pour sa nouvelle formule “Rap & DJ culture”, Electropicales frappe fort avec des artistes comme Niska, Kalash Criminel, Jolagreen23, Nono La Grinta. Le festival fait par ailleurs coexister des stars établies, parfois reconnues à l’international, avec une scène réunionnaise dynamique et des artistes en pleine ascension avec Selera, Smith, Yort, DJ Mowgli, DJ Fab, PIXL et Maya Kamaty.

L'occasion pour certains de "faire quelque chose d'aussi grand", explique Selera, rappeur saint-louisien. "J'ai déjà pu faire quelques scènes, mais les Electropicales c'est la première fois. Les étoiles se sont bien alignées", sourit-il. "Le but c'est de casser ces barrières et qu'on arrive à exporter ces musiques au-delà de La Réunion", confie le rappeur.

Les préventes sont encore ouvertes, avec des pass 1 nuit à 27€ et pass deux nuits à 45€. La programmation complète et toutes les informations pratiques sont disponibles sur electropicales.com

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