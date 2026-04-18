Bushi et Gradur rejoignent la programmation des Electropicales 2026 "Rap & DJ Culture"

Le festival Electropicales continue de lever le voile sur sa programmation 2026 et annonce l’arrivée de deux figures majeures du rap français : Gradur et Bushi. Deux artistes, dont la renommée promet de marquer cette nouvelle édition les 22 et 23 mai, au Palais des Congrès à Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous

- Bushi : l’enfant prodige international de retour à La Réunion -

Originaire de Lyon mais ayant grandi à La Réunion, Bushi s’impose aujourd’hui comme l’une des figures montantes du rap français. Membre du groupe Saturn Citizen et du collectif Lyonzon, il développe un univers à la croisée de la trap, du cloud rap et des sonorités 2-step.

Mais au-delà de son ascension nationale et de ses liens avec la crème du rap US, Bushi revendique un lien profond avec La Réunion. Ayant passé une grande partie de sa jeunesse à Saint-Gilles-les-Bains, Bushi n’a jamais cessé de revendiquer cet ancrage.



Connecté au reste du monde, Bushi s’est frayé une voie à part, multipliant les collaborations avec des producteurs et rappeurs américains tels que Asap Rocky, Quavo ou Yung Favo... Mais aussi, des hexagonaux confirmés tels que Tiakola ou encore La Fève. Ces dernières années, Bushi n’a cessé d’être plébiscité par le public réunionnais. Sa venue sur Electropicales, répond à cette attente et fera sans doute un bel événement.

- Gradur, icone du rap français -

De son vrai nom Wanani Gradi Mariadi, Gradur s’est imposé comme l’un des visages emblématiques de la trap en France. Révélé en 2014 avec ses freestyles Sheguey et l’album devenu culte L’Homme au bob, il incarne un rap direct, fédérateur et très ancré dans la culture populaire.

Originaire de Roubaix, il s’impose rapidement comme un porte-voix du Nord, contribuant à installer durablement la trap dans le paysage musical français. Entre énergie brute, egotrip et sens du collectif, Gradur a su bâtir une discographie marquante et une relation forte avec son public.

Sa présence aux Electropicales s’annonce comme l’un des temps forts du festival, entre classiques incontournables et performance des plus électriques.

Pour rappel, cette année encore, la programmation des Electropicales fait coexister des figures majeures des scènes rap et urbaines — Niska, Jolagreen23, Kalash Criminel, Bushi, Gradur ou encore Blaiz Fayah, dont certains bénéficient d’une reconnaissance internationale — avec le meilleur de la scène réunionnaise et une nouvelle génération d’artistes prometteurs.

Parmi eux : Selera, Smith, Yort, DJ Mowgli, DJ Fab, PIX’L et Maya Kamaty, qui incarnent la vitalité de la scène urbaine locale.



Les préventes sont encore ouvertes, avec des pass 1 nuit à 27€ et pass deux nuits à 45€. La programmation complète et toutes les informations pratiques sont disponibles sur electropicales.com



