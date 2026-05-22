Saint-Pierre : une entreprise verbalisée après avoir jeté ses déchets dans la nature

Dans le cadre de ses missions de surveillance et de lutte contre les atteintes à l’environnement, la Brigade Intercommunale de l’Environnement (BIE) de la Civis a procédé à une intervention à Saint-Pierre, quartier Ravine Blanche, rue Albert Luthuli après avoir constaté un dépôt sauvage d’ordures. L’auteur présumé des faits a été identifié comme étant une entreprise active sur le secteur. Une procédure judiciaire a été engagée. Le contrevenant a dû remettre les lieux en l'état (Photos : Civis)

Les faits sont qualifiés en contravention de 4ème classe et une amende forfaitaire de 135 euros a été appliquée pouvant être portée jusqu’à 1.500 euros selon les circonstances.

Suite de la procédure, le contrevenant a procédé à la remise en état complète du site, conformément à ses obligations réglementaires.

Cette opération "illustre le travail de la BIE dans sa mission de protection de l’environnement et de préservation du cadre de vie des habitants du territoire de la CIVIS", indique l'intercommunalité.

La brigade rappelle que le dépôt sauvage de déchets est une infraction sérieuse, nuisant à l’environnement et à la qualité de vie de tous.

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