La mère de deux jeunes enfants français retrouvés seuls au Portugal arrêtée avec son compagnon

La mère de deux petits garçons français âgés de quatre et cinq ans, retrouvés seuls mardi soir au bord d'une route dans le sud du Portugal, a été arrêtée jeudi à Fatima, dans le centre du pays, avec son compagnon.

Une femme de 41 ans et un homme de 55 ans ont été arrêtés "en lien avec l'incident impliquant deux enfants mineurs trouvés seuls près de la voie publique dans la commune d'Alcacer do Sal", a affirmé la gendarmerie nationale dans un communiqué.

Ils sont notamment soupçonnés de faits de maltraitance, de mise en danger et d'abandon, a-t-elle ajouté, sans préciser leur nationalité.

Les autorités françaises et portugaises avaient annoncé plus tôt dans la journée qu'elles recherchaient activement la mère de ces deux enfants, dont la disparition à Colmar, dans l'est de la France, avait été signalée par leur père il y a une dizaine de jours.

Les petits garçons ont été retrouvés mardi soir sur la route nationale 253 reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

L'automobiliste qui les a repérés en pleurs, assis au bord de la route, les a aussitôt emmenés dans la boulangerie familiale.

"C'est mon fils qui a trouvé les enfants sur la route", a témoigné auprès de l'AFP Eugénia Quintas, boulangère de 76 ans qui leur a fait à manger et les a fait jouer avec son petit-fils de quatre ans.

- "La voiture de maman avait disparu" -

"On a appelé tout de suite la gendarmerie en leur disant qu'on avait trouvé des enfants seuls mais que personne ne les comprenait puisqu'ils parlaient français", a-t-elle dit.

Cette famille portugaise a toutefois fait appel à une médecin sachant parler français à laquelle les enfants ont raconté ce qu'il s'était passé.

"Ils disaient qu'ils étaient arrivés en voiture, qu'ils sont descendus dans un endroit buissonneux, une forêt, comme disait le plus grand", a expliqué Mme Quintas.

Selon la septuagénaire, l'un des enfants a également affirmé : "On nous a bandé les yeux et on nous a envoyé chercher un jouet caché. Quand j'ai enlevé le bandeau, la voiture de maman n'était plus là, elle avait disparu."

"Sur eux, ils avaient une orange, une poire, chacun une bouteille d'eau... On n'a pas vu de traces de mauvais traitements. Peut-être que la mère a laissé tout cela pour que ses enfants puissent se débrouiller au moins pendant une journée", a-t-elle confié.

"Comme ils étaient restés dans l'herbe au milieu des insectes, le petit avait déjà attrapé une tique, mais sinon ils semblaient heureux d'être ici à la maison", a conclu la septuagénaire.

Le parquet de Colmar a indiqué avoir ouvert une information judiciaire pour "délaissement de mineurs", ajoutant que la mère, une femme de 41 ans domiciliée dans cette ville du Haut-Rhin, était "activement recherchée" après avoir "disparu sans donner d'explications" en compagnie des deux garçons.

- "Sains et saufs" -

Le père des enfants, qui est séparé d'elle, s'est présenté spontanément à la police et a déposé plainte pour soustraction de mineurs. "Il est comme tout le monde, il ne comprend pas", a déclaré le procureur Jean Richert, en précisant que la mère avait la garde des deux garçons, tandis que le père avait un droit de visite.

La famille de la mère avait signalé sa disparition inquiétante le 11 mai: "Ce qui était étonnant, c'est qu'elle n'était pas chez elle, n'avait pas de raison de ne pas y être, et n'a prévenu personne", a retracé le procureur, pour qui l'information judiciaire devra "éclairer les circonstances de ce départ précipité".

L'enquête a établi que la mère était partie en voiture. "On a pu resserrer sa localisation, successivement dans le sud de la France, en Espagne et au Portugal, mais sans pouvoir entrer en contact avec elle", a encore décrit le magistrat.

Au Portugal, une "procédure judiciaire urgente" a aussi été ouverte jeudi matin auprès du tribunal de la famille et des mineurs de Santiago do Cacem, dans le sud du pays, a indiqué à l'AFP le Parquet général de la République.

"L’Ambassade de France au Portugal a été informée de la situation, qu'elle suit en lien étroit avec les autorités locales", a par ailleurs indiqué à l'AFP une source diplomatique.

"Les deux enfants sont sains et saufs. Ils ont été remis dans un premier temps à la protection de l'enfance portugaise", a-t-elle ajouté.

AFP