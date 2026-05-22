Mafate : le sentier Augustave désormais rouvert

Les travaux de sécurisation sont achevés sur le sentier Augustave situé à Mafate. Ce vendredi 22 mai 2026, l'Office national des forêt annonce sa réouverture (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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Les travaux de sécurisation sont achevés sur le sentier Augustave situé à Mafate. Ce vendredi 22 mai 2026, l'Office national des forêt annonce sa réouverture (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)