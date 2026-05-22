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Mafate : le sentier Augustave désormais rouvert

  • Publié le 22 mai 2026 à 10:19
  • Actualisé le 22 mai 2026 à 10:29
Cirque de Mafate

Les travaux de sécurisation sont achevés sur le sentier Augustave situé à Mafate. Ce vendredi 22 mai 2026, l'Office national des forêt annonce sa réouverture (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

ONF, Mafate

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