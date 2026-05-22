Trafic de stupéfiants en mer : 815 kg d’héroïne et dérivés saisis dans le Sud de l’océan Indien

Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites en mer, un navire suspecté de trafic de stupéfiants a été repéré à la limite Nord dans la zone maritime sud de l’océan Indien (ZMSOI). Le 15 mai 2026, un navire de la Marine nationale a procédé à la localisation puis à l’interception du bateau. À bord, 815 kg d’héroïne et dérivés. Il s'agit 4ème saisie en un mois dans le Sud de l’océan Indien (Photo : Marine nationale)

Il s’agit de la quatrième prise de stupéfiants en un mois dans la zone maritime du Sud de l’océan Indien, pour un total cumulé de plus de 4,4 tonnes de divers produits stupéfiants (essentiellement méthamphétamine et héroïne).

Elle a été réalisée dans le cadre des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les "moyens militaires engagés ont agi sous le contrôle opérationnel du commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI)", indique la préfecture dans un communiqué.

Cette opération a été conduite sous l’autorité du représentant de l’Etat en mer, le préfet de La Réunion dans sa fonction de délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer (DDG AEM) en coordination avec les autorités judiciaires.

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