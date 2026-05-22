Lutte contre les stupéfiants : 759 passagers contrôlés entre Orly et La Réunion, aucune interpellation

Ce mardi 19 mai 2026, la préfecture de police a mené une opération de contrôle à l’aéroport de Paris-Orly sur deux vols à destination de La Réunion. 759 passagers ont fait l'objet d'un contrôle, à la fois sur leur identité ainsi que par les équipes cynophiles engagées dans le dispositif. Plus de la moitié d'entre eux ont ensuite fait l'objet de contrôles approfondis comprenant des fouilles de bagages cabine, des palpations et des vérifications complémentaires. En parallèle, l'ensemble des valises a également été contrôlé. Vingt-huit bagages signalés par les chiens spécialisés ont été soumis à des contrôles complémentaires par appareil à rayons X. Aucune interpellation n'a eu lieu (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'ensemble des bagages de soute, soit 808 bagages, a également été contrôlé.

Cette action, conduite dans le cadre du dispositif "opération 100%", s'inscrit dans la stratégie de lutte contre le narcotrafic et des mesures annoncées par le président de la République et le ministre de l'Intérieur.

Au total, 55 agents ont été mobilisés, dont 38 douaniers appuyés par quatre équipes cynophiles spécialisées dans la détection de stupéfiants et 17 policiers de la Police aux frontières (PAF).

- Un "levier essentiel" dans la lutte contre les trafics de stupéfiants -

Ce type d'opérations "constitue un levier essentiel dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Par leur caractère massif, ciblé et imprévisible, ces contrôles participent à maintenir une pression constante sur les filières de narcotrafic, à compliquer leurs modes opératoires et à renforcer les capacités de détection des services de l'État", indique la préfecture de Police.

Déjà déployé à plusieurs reprises à La Réunion comme dans l’Hexagone, "ce type d’opération coordonnée illustre la mobilisation continue des services de l’État pour protéger le territoire réunionnais des flux et de l’influence des réseaux de narcotrafic".

"Cette opération a également illustré l'excellente coordination entre la préfecture de Police, les services des douanes et de la Police aux frontières, tant dans la gestion des flux passagers que dans la sécurisation des contrôles et le signalement des comportements suspects", se félicite la préfecture de Police.

L'ensemble du dispositif s'est déroulé de manière fluide, sans impact sur l'exploitation aéroportuaire, de nombreux passagers saluant ce type d'opération.

La préfecture de Police poursuivra son action "autant que nécessaire" afin d'empêcher l'introduction de stupéfiants sur le territoire national.

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