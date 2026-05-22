Sécheresse : mobilisation de la retenue collinaire de Piton Sahales pour soutenir les agriculteurs du Tampon

Face à une situation hydrique particulièrement préoccupante, la commune du Tampon se mobilise aux côtés de l'État pour accompagner les agriculteurs du territoire et préserver les ressources essentielles à la population. Le maire du Tampon a sollicité la possibilité d'utiliser l'eau stockée dans la retenue collinaire de Piton Sahales. Le préfet a autorisé temporairement l'utilisation de cette ressource. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Photo RB.imazpress.com)

Avec un déficit hydrique estimé à 45 %, des cours d'eau à des niveaux historiquement bas et des nappes phréatiques fortement sollicitées, le contexte climatique actuel impose la mise en œuvre de mesures adaptées. Dans ce cadre, le maire du Tampon a alerté les services de l'État sur les difficultés rencontrées par le monde agricole et a sollicité la possibilité d'utiliser l'eau stockée dans la retenue collinaire de Piton Sahales.



Cette retenue, dont la capacité totale est de 350 000 m³, contient actuellement environ 150 000 m³ d'eau mobilisable. À l'issue d'un travail conjoint entre la commune et les services de l'État, le Préfet a autorisé temporairement l'utilisation de cette ressource stratégique afin de répondre aux besoins urgents des exploitations agricoles du territoire.



Cette autorisation, qui demeure strictement encadrée sur les plans technique et réglementaire, permettra d'alimenter les 171 agriculteurs raccordés au réseau, principalement des maraîchers et des éleveurs. Le Tampon, reconnu comme l'un des principaux bassins de production maraîchère de la Réunion, joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement alimentaire de l'île.



Afin de garantir une gestion équilibrée de cette ressource limitée, un système de tours d'eau sera mis en place. Le réseau sera organisé en trois zones distinctes : chaque zone sera alimentée pendant 24 heures puis fermée durant les 48 heures suivantes. Ce dispositif, contraint mais nécessaire, doit permettre aux agriculteurs de poursuivre leur activité malgré les tensions actuelles sur la ressource, tout en assurant une répartition équitable de l'eau disponible dans la durée.



Cette organisation vise également à préserver les équilibres nécessaires à l'alimentation en eau potable, elle aussi confrontée aux effets de la sécheresse.



Le Maire du Tampon, Alexis Chaussalet, tient à remercier l'ensemble des services municipaux, les agents mobilisés ainsi que les partenaires institutionnels qui ont contribué à la mise en place rapide de ce dispositif dans un contexte particulièrement exigeant.



Aujourd'hui plus que jamais, les maîtres-mots sont solidarité, adaptation et responsabilité. L'eau est un bien précieux, partagé par tous, dont la rareté s'accentue à l'approche de la saison sèche. Chacun est invité à adopter des comportements économes afin de préserver cette ressource vitale et permettre au territoire de traverser cette période dans les meilleures conditions.



La commune du Tampon appelle l'ensemble des usagers à poursuivre leurs efforts de sobriété et à contribuer collectivement à la préservation de l'eau, ressource indispensable à notre avenir commun.





