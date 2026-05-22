Commission permanente de la Région : des subventions validées pour les lycées, le Sakifo Musik Festival, le Département et des aides pour compenser les surcoûts des transports

Ce vendredi 22 mai 2026, la Commission Permanente a examiné et voté près d’une soixantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. Parmi les demandes de financements validés, la commission permanente a voté l’attribution d’une enveloppe d’un montant de 5 millions d'euros aux 45 lycées publics au titre de la Dotation Globale d’Équipement (DGE) pour l’exercice 2026. L’attribution de subventions à deux festivals : 335.271 euros pour l’organisation du Komidi Festival 2026 et 400.000 pour l’organisation du Sakifo Musik Festival 2026. Une subvention de 393.153 euros au Département de la Réunion pour son projet intitulé "Iconothèque Historique de l’Océan Indien." Autres subventions votées : le soutien à la compensation des surcoûts de transport pour sept entreprises. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Atelier et chantiers d'insertion-

L'appellation "Ateliers et Chantiers d'Insertion" (ACI) a été créée par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ce dispositif est conventionné par l’État (représenté par la DEETS) et porté par un organisme de droit privé à but non lucratif (association ou Entreprise d'Insertion en statut associatif) ou de droit public (un CCAS, un CIAS, une commune ou un établissement de coopération intercommunale...).

Ces ACI permettent la remobilisation vers l'emploi, l’acquisition des savoirs-faire et savoirs-être, en vue de développer leur employabilité, à travers une formation – pré-qualifiante voire qualifiante – et un encadrement technique dans des situations de travail concrètes ainsi qu’un accompagnement socio-professionnel.

C’est dans ce cadre que la commission permanente a voté l’attribution de subventions à neuf ACI

et pour un total de 268 000 euros :

Le Pied à l’Étrier pour son ACI "Jardin Lo Ker" - 29 000 €

Le Pied à l’Étrier pour son ACI "Mise en selle" - 29 000 €

An Gren Kouler pour son ACI "Semence péi" - 30 000 €

An Gren Kouler pour son ACI "Porte du pays de Mafate" - 30 000 €

An Gren Kouler pour son ACI "Bann zardin la vi" - 30 000 €

ADASE pour son ACI "Valorisation de bois de cryptoméria" - 30 000 €

ADASE pour son ACI "Augmentarium" - 30 000 €

Les Palettes de Marguerite pour son ACI "Valorisation de palette" - 30 000 €

Les Palettes de Marguerite pour son ACI "Voiles" - 30 000 €

- Apprentisage -

La commission permanente a validé la démarche partenariale engagée entre la Région Réunion, la DEETS, les autorités académiques, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ainsi que les Opérateurs de Compétences (OPCO), dans le cadre de la mise en oeuvre d’une charte de coopération stratégique relative au dispositif apprentissage, visant à renforcer la qualité des formations par apprentissage, la sécurisation des parcours des apprentis et la coordination des acteurs en matière de prévention des dysfonctionnements et de lutte contre la fraude.

La signature avec les partenaires est prévue fin mai 2026.

- Formations sanitaires -

La commission permanente a voté une subvention de fonctionnement au GRoupement d'ETAblissements publics d'enseignement Réunion (GRETA Réunion) pour le financement des Diplômes d’État d'Aide-Soignant (DEAS) et d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) qui sont déployées au lycée Marie Curie de Sainte-Anne concernant la période de 2023 à 2027 pour des demandeurs d’emploi. Il a été acté de retenir les montants suivants :

• 51 505 € pour les coûts pédagogiques directs de réalisation pour les parcours des Diplômes d’État Aide-

Soignant et d’Auxiliaire de Puériculture pour la session 2023-2024

• 48 920 € pour les coûts pédagogiques directs de réalisation pour les parcours des Diplômes d’État Aide-

Soignant et d’Auxiliaire de Puériculture pour la session 2026-2027

La commission permanente a également approuvé le plan de financement de l’opération FSE+ ''Programme de Formations Sanitaires – 2025''. Ce projet contribue à soutenir l’accès à la qualification des réunionnais tout en répondant aux besoins du territoire dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. Le montant total de la subvention s’élève à 7 589 415 euros au titre du FSE+ (85%).

- Dispositifs numériklas et numérisak -

La commission permanente a voté la reconduction des dispositifs ''Numériklas'' et ''Numérisak'' pour l’année scolaire 2026-2027, dans le cadre de la stratégie régionale de déploiement du numérique éducatif conduite en partenariat avec le Rectorat depuis 2022.

Après trois années de déploiement, le dispositif entre dans une phase de maturité, marquée par une évolution vers un pilotage renforcé fondé sur les usages et l’évaluation des impacts. Les deux dispositifs structurants permettent :

- de garantir l’accès gratuit aux ressources pédagogiques numériques pour les lycéens (Numériklas)

- de poursuivre l’équipement individuel des élèves en matériel informatique (Numérisak), complété par une aide à la connexion internet pour les familles les plus modestes.

L’année 2026-2027 est caractérisée par :

la prise en compte des taux d’usage dans les décisions d’acquisition ;

un accompagnement renforcé des établissements dans leurs choix pédagogiques ;

le lancement d’une évaluation structurée du dispositif, en lien avec le Rectorat, afin de consolider

les données (notamment issues du GAR) et d’optimiser les dépenses publiques ;

l’inscription du dispositif dans la perspective du déploiement d’un ENT régional.

L’opération mobilise une enveloppe globale de 8 900 000 euros, répartie comme suit :

• 3 000 000 € pour la fourniture de manuels et ressources pédagogiques numériques ;

• 5 500 000 € pour le volet équipement numérique ;

• 400 000 € pour l’aide à la connexion internet, les actions d’accompagnement opérationnel et le lancement du marché d’évaluation.

ÉDUCATION À L'IMAGE

La commission permanente a voté l'engagement d’une enveloppe de 43 608 euros pour couvrir les

besoins en transport du dispositif ''Lycéens et apprentis au cinéma'' pour l’année scolaire 2025- 2026.

ÉQUIPEMENT DES LYCÉES

La commission permanente a voté l’attribution d’une enveloppe d’un montant de 5 771 339 euros, aux 45 lycées publics au titre de la Dotation Globale d’Équipement (DGE) pour l’exercice 2026.

NUMÉRIQUE

La commission permanente a validé l’adhésion de la Région Réunion au GIP RECIA en vue de la

mise en œuvre d’un Environnement Numérique de Travail régional pour les lycées publics,

opérationnel à partir de la rentrée d’août 2026.

Cette évolution vise à moderniser les outils numériques, renforcer l’autonomie de la Collectivité et améliorer la communication avec les établissements et le personnel de la Région. Le modèle retenu repose sur une mutualisation publique sécurisée, garantissant la maîtrise des données et la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il a été acté d’engager un montant de 1 000 euros au titre de l’adhésion annuelle au GIP ainsi qu’une contribution de 104 540 euros pour le lancement du dispositif.

AIDE AUX VOYAGES PÉDAGOGIQUES

La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe globale de 20 855 euros pour la mise en œuvre de trois projets d’établissements :

• lycée Cluny : 6000 € pour un séjour en immersion à Maurice pour les étudiants en BTS Tourisme

• lycée Lislet Geoffroy : 4 115 € pour une participation aux Journées des Sports Athlétiques à Maurice

• lycée Saint François Xavier : 10 740 € pour un séjour à Maurice des élèves en Bac Pro Animation Enfance et

Personnes Âgées

EXTERNAT DES LYCÉES PRIVÉS

La commission permanente a validé les contributions forfaitaires au titre des forfaits d’externat ''Part Matériel'' et ''Part Personnel'', répartis entre les 6 lycées privés placés sous contrat d’association avec l’État. L’enveloppe globale de 2 195 982 euros a été déterminée au regard des effectifs enregistrés à la rentrée scolaire 2025/2026 et des taux annuels 2025 reconduits pour l’exercice 2026.

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DE LA RÉUNION

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’École Supérieure d’Art de La Réunion (ESA Réunion) pour l’exercice 2026. Il a été acté une participation financière de 1 400 000 euros au titre du fonctionnement et de 100 000 euros au titre de l’investissement.

RECHERCHE

Au titre du FEDER, et du soutien à la recherche, la commission permanente a voté l’attribution de

plusieurs subventions :

• IRD : 1 738 315 € pour le projet "SO NATUR EL" qui vise à travers son approche transdisciplinaire innovante,

à renforcer les capacités de résilience des écosystèmes récifaux réunionnais, afin de créer de nouvelles filières

économiques (bleues notamment) soutenables à terme.

• Université de La Réunion : 550 690 € pour le projet "SYNCRO" qui a pour objectif de tester l’efficacité d’une nouvelle technique de neuromodulation pour aider à la réhabilitation motrice des personnes ayant subi un

accident vasculaire cérébral

ACCOMPAGNEMENT DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

La commission permanente a voté l’attribution de six subventions à des athlètes de haut niveau pour la réalisation de leurs saisons sportives 2026 :

• David Geslin (tir sportif de vitesse) : 1 500 €

• Thomas Nourry (Mini OGP) : 3 000 €

• Célia Hoarau (judo-jujitsu) : 3 000 €

• Marjolaine Pierré (triathlon) : 3 000 €

• Maëlly Grondin (judo-jujitsu) : 3000 €

• Pauline Payet (tennis) : 1 500 €

AIDES AUX COMMUNES DANS LE DOMAINE DU SPORT

Dans le cadre du dispositif d’intervention de la collectivité régionale relatif au financement des petits équipements sportifs, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à deux

communes :

• commune des Avirons : 40 000 €

• commune de La Possession : 40 000 €

RELAIS CULTURE EUROPE

La commission permanente a validé la convention-cadre de partenariat entre la Région Réunion et le Relais Culture Europe pour la période 2026-2028.

Cette convention vise à renforcer la participation et la contribution des acteurs culturels et créatifs réunionnais à l’espace créatif et coopératif européen, en favorisant leur accès aux programmes européens et leur inscription dans les dynamiques de coopération. L’enveloppe globale mobilisée au titre de cette convention s’élève à 90.000 euros sur trois ans, soit 30.000 euros par an.

SOUTIEN AUX FESTIVALS

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à deux festivals :

• association KOMIDI - 335 271 € pour l’organisation du Komidi Festival 2026

• Intaka Production – 400 000 € pour l’organisation du SAKIFO MUSIK FESTIVAL 2026

COOPÉRATION RÉGIONALE

- Au titre du programme INTERREG VI 2021-2027, la commission permanente a voté une subvention de 101 348 euros à l’EPLEFPA Forma’terra pour le financement de son projet ''Mobilités

professionnelles des apprenants et réciprocité des mobilités des apprenants des établissements REAP AAOI et leurs partenaires institutionnels et/ou professionnels et autres partenaires engagés avec un accord-cadre de coopération'', qui a été sélectionnée dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt ''Formations et partages d’expériences dans l’océan Indien''.

L’opération vise à renforcer et à mutualiser les compétences des participants des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole dans les domaines à forts enjeux : productions alimentaires, amélioration de la souveraineté alimentaire, préservation de l’environnement, changements climatiques et résilience.

- La commission permanente a voté le financement de deux actions de coopération liées à la santé

et à l’hygiène : un appui solidaire suite au passage du cyclone Fytia à Mahajunga (chef-lieu de la région Boeny) et le soutien à un programme de prévention et d’éducation à la santé auprès des écoles primaires publiques malgaches.

Ces deux actions s’inscrivent dans le cadre d’une coopération décentralisée entre la Région Réunion et la Région Boeny (Nord-ouest de Madagascar) et sera portée par l’association Tsiky.

Le montant de la subvention pour la réalisation de ces deux actions est de 12 000 euros.

- La commission permanente a validé l’organisation d’un atelier aux Seychelles en juin prochain et du Comité de suivi Interreg (CSI) en décembre 2026 en Afrique du Sud. L’enveloppe financière mobilisée pour la réalisation des ces deux actions est de 31 740 euros.

PATRIMOINE

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 393 153

euros au Département de la Réunion pour son projet intitulé "Iconothèque Historique de l’Océan Indien : Patrimoines iconographiques de l'Indianocéanie - Conserver, former, valoriser".

Ce projet a pour objet de poursuivre les échanges entre institutions de l’océan Indien et d’offrir de nouveaux espaces de valorisation aux patrimoines iconographiques de l’Indianocéanie.

VOLONTARIAT

Au titre du programme INTERREG VI 2021-2027, la commission permanente a voté une subvention de 317 790 euros au GIP France Volontaires pour cofinancer le programme de volontariat de solidarité internationale - Région Réunion. Ces missions de volontariat permettent de :

- réaliser une expérience valorisante à l’international à des fins d’insertion professionnelle

- renforcer les compétences des structures d’accueil

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ÉCONOMIE BLEUE

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de financement de l’AGEMAR (Association pour la Gérance de l’École Maritime et Aquacole de La Réunion) pour son programme de formation professionnelle continue - pêche 2026- porté par l’École d’Apprentissage Maritime de

La Réunion (EAMR). Il a été acté l’engagement des crédits à hauteur de 111 073 euros sur le périmètre hors FSE (fonds propres région) qui correspond au montant des dépenses qui ne peuvent être prises en charge par le FSE au titre du programme 2026.

En finançant l’AGEMAR, la Région, avec le concours de l’Union européenne renforce son attractivité,

son identité maritime et son engagement pour l’emploi durable.

Ce soutien contribuera à maintenir

un tissu économique dynamique et solidaire. Il s’agit aussi de répondre aux enjeux de la transition

écologique par des pratiques maritimes responsables.

Le présent engagement financier concerne un effectif prévisionnel annuel de 48 stagiaires.Le coût total des actions engagées s’élève à 205 910 euros réparti comme suit :

• 111 073 € au titre du financement des coûts pédagogiques

• 94 837 € au titre de la rémunération des stagiaires et de leur couverture sociale

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

La commission permanente a voté l’attribution de subventions pour l'organisation de manifestations à caractère économique qui portent sur la valorisation des produits frais et transformés issus du terroir de la ville et plus généralement le terroir réunionnais :

"La Fête des Goyaviers" - La Plaine des Palmistes - 4 000 €

"La Fête du Chouchou" - Salazie - 20 000 €

PRIME RÉGIONALE À L'EMPLOI

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une aide de 48 085 euros à la SAS Reuniwatt pour son programme d'embauches de trois employés dans le cadre du développement de la société.

COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORT

Au titre du FEDER et du soutien à la compensation des surcoûts de transport, la commission permanente a validé l’attribution de plusieurs subventions :

• SARL Société Industrielle Locate Fils 418 895 €

• SAS Fromageries de Bourbon : 89 148 €

• SAS CILAM PLF : 236 759 €

• SAS Glaces de Bourbon : 241 500 €

• SARL Bourbon Baches : 26 123 €

• Société des Eaux de Basse Vallée : 818 419 €

• SAS Distillerie de Savanna : 1 174 258 €

GIP PÔLE PORTUAIRE INDUSTRIEL ÉNERGÉTIQUE DE BOIS-ROUGE

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de prorogation de délais des conventions concernant deux études financées par la Région Réunion dans le cadre du développement du pôle Portuaire, Industriel et Énergétique de Bois-Rouge.

Conformément aux missions qui lui ont été confiées depuis sa création, le GIP "Pôle Portuaire, Industriel et Énergétique de Bois-Rouge" (PPIEBR) assure la réalisation de l’ensemble des études nécessaires à la mise en oeuvre du pôle. À ce jour, deux de ces études sont suspendues. Afin de pouvoir les finaliser dans des conditions et des délais adaptés, le GIP a sollicité la prorogation des conventions correspondantes jusqu’au 30 décembre 2027.

Les études concernées sont les suivantes :

• étude de faisabilité d’une plateforme logistique,

• étude de desserte du projet d'un Centre de Gestion et de valorisation Multi-Déchets (CGMD) et de mesures compensatoires hydrauliques (Pont de Bois Rouge).

INDUSTRIES DE L’IMAGE

La commission permanente a validé les propositions de subventions du Comité du Film de La Réunion (CFR) réuni le 16 mars et 3 avril 2026 à hauteur de 982 000 €, pour les demandes d’aide à l’écriture, à la pré-production et à la production. Le montant alloué à la mise en œuvre de 19 projets audiovisuels et cinématographiques par des des auteur·rices et des sociétés de production, est ventilé ainsi :

• 69 000 € pour 8 projets d’écriture

• 133 000 € pour 6 projets de pré-production

• 780 000 € pour 5 projets de production

Ces propositions s’inscrivent dans le cadre du fonds de soutien régional à l’audiovisuel et au cinéma mis en place par le Conseil Régional de La Réunion, en collaboration avec le Centre

National du Cinéma et de l’image animée (CNC), visant à soutenir la création artistique dans ces domaines, à encourager la diversité de ces œuvres et à développer le rayonnement culturel de la région.

Au titre du FEDER, la commission permanente a également voté une subvention de 70.085 euros à la SARL Vibrason pour son programme d'investissement pour de la production audiovisuelle Ultra Haute Définition.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SITES TOURISTIQUES

Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à une demande de financement de la commune du Tampon pour son projet d’aménagements du Parc de loisirs du Parc du Volcan. Il a été acté une aide publique globale de 3 500 000 euros.

ZONE D’ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRE PIERRE-LAGOURGUE

La commission permanente a approuvé le projet de bail à construction portant sur la parcelle AX 495, d’une superficie de 2 000 m2, située sur la commune de Sainte-Marie dans la Zone d’Activités Aéroportuaire (ZAA) Pierre-Lagourgue au profit des Licornes Enchantées, dont l’activité principale est l’accueil de jeunes enfants.

POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉSEAU ROUTIER

Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de financements :

• Région Réunion : 2 247 317 € pour la création d’aménagements en faveur des mobilités actives sur la

RN1E, à La Possession, permettant de sécuriser le cheminement des cycles et autres modes actifs sur la

section entre la rue Simone Pinel et la Ravine à Marquet, et d’inciter à l’usage du vélo.

• commune de Saint-Denis : 923 409 € pour un projet qui consiste à sécuriser et conforter les voiries du Chemin Dufourg les Hauts, du Chemin Général de Gaulle au Brûlé, du Chemin des Acajous et de la Route de

la Roche Écrite, suite aux dégâts causés par le passage du cyclone Garance.

commune de Saint-Denis : 1 813 979 € pour la réhabilitation et la sécurisations de voiries et de radiers, suite aux dégâts causés par le passage du cyclone Garance.

GESTION DES DÉCHETS

La commission permanente a validé la contribution statutaire de la Région aux frais

d’administration générale du syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l’Est (SYDNE)

pour un montant de 250 000 euros au titre de l’année 2026. Le budget primitif 2026 a été arrêté à

hauteur de 45.555.000 euros.

La commission permanente a également examiné, après saisine de la Préfecture, le projet de création d’une installation de traitement de Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) porté par la Société VORTEX sur la commune du Tampon dans la ZAE Les Palmiers. Ce nouvel équipement va permettre de sécuriser la filière de traitement des DASRI et d’apporter davantage de souplesse en cas de panne, de maintenance ou d’import exceptionnel en provenance de Mayotte.

La commission permanente a émis un avis favorable au projet de création de cette installation de traitement des DASRI sur la commune du Tampon. Elle alerte également sur la pérennité économique des équipements eu égard au gisement de DASRI disponible sur le territoire et des nouvelles modalités de tri et gestes de soins qui produisent davantage de déchets non dangereux et moins de DASRI.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Au titre du FEDER et du Programme Européen INTERREG VI océan Indien 2021-2027, la commission permanente a voté une subvention de 923.441 euros à l’association ABYSS pour son projet "STEREOCEAN" qui vise à assurer le développement et l’innovation en ingénierie marine appliquée à l'observation des cétacés et de leur environnement, à consolider les partenariats à l'échelle de l'Océan Indien et enfin, à pérenniser des actions de sensibilisation destinées au jeune public notamment.

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à deux demandes de

financements :

Sidelec : 362 250 € pour l’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation sur huit sites de communes membres du SIDELEC

Fondation Père Favron : 140 278 € pour l’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation en surimposition de toiture sur la cuisine centrale du Foyer Albert Barbot et sur l’EHPAD de Bois d’Olive à Saint- Pierre.