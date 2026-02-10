La Région Réunion et ses partenaires lancent la gouvernance régionale de l’aménagement

Ce mardi 10 février 2026, les acteurs de l’aménagement du territoire se sont réunis, à l’initiative de la Région, sous la co-présidence du Préfet et de la Présidente du Conseil régional," pour lancer la gouvernance régionale de l’aménagement, un cadre clair pour partager la connaissance, coordonner les opérations et optimiser les financements" indique la Région dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Région Réunion)

Les échanges très riches entre les participants ont permis de confirmer l’intérêt et la pertinence de la mise en place de cette instance, pour mieux appréhender les enjeux, lever les obstacles et faciliter la réalisation des opérations d’aménagement et de construction de logements.

- Aménager La Réunion : un défi collectif -

La Réunion fait face à des défis tant structurels que conjoncturels : crise de la production de logements, tension foncière et coûts de l’aménagement, nécessité de sobriété foncière (objectif de réduction de l’artificialisation), adaptation au changement climatique (confort thermique, gestion de l’eau, risques naturels), besoins en équipements publics, attractivité et développement économique, autant de problématiques que la Région intègre à la révision en cours du schéma d’aménagement régional (SAR).

En sa qualité de cheffe de file de l’aménagement du territoire, la Région a pris l’engagement, dans le cadre du Plan logement Outre-mer, d’initier une gouvernance de l’aménagement avec l’ensemble des parties prenantes de l’aménagement opérationnel, dans le prolongement des objectifs qu’elle se fixe dans son document de planification.

La Commission régionale Aménagement, co-présidée par la Région et l’Etat et adossée aux instances de pilotage du Fonds régional d’aménagement foncier et urbain (Frafu), est un espace commun d’échange, d’orientation et de coordination qui rassemble les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le Département et l’association des maires de La Réunion, avec le concours de l’Etablissement public foncier de La Réunion (EPFR), de l’Agence d’urbanisme de la Réunion (Agorah), de l’Armos et des aménageurs (SPL/SEM

- Le périmètre d’action de la gouvernance -

Sont concernés par la gouvernance de l’aménagement du territoire :

• Les opérations d’aménagement à vocation habitat (dont logement aidé), équipements, activités

• Le renouvellement urbain, le recyclage foncier et la « ville sur la ville » (dents creuses, mutations, requalification)

• Les sujets connexes indispensables à la faisabilité : mobilités, foncier, environnement, risques naturels, modèles économiques, procédures, parcours administratifs

- Les axes de travail -

Dans le but de rapprocher les visions stratégiques (planification) et les réalités opérationnelles (montage, foncier, procédures, financement), les membres de la Commission régionale d’Aménagement s’engagent à :



• Partager la connaissance des opérations du territoire, via une base de données commune

• Echanger les bonnes pratiques et leviers d’intervention, pour promouvoir le concept de « ville sur la ville », dans un contexte d’adaptation au changement climatique

• Optimiser et coordonner les dispositifs de financement

• Accélérer les opérations d’aménagement, notamment celles qui permettent la création de logements sociaux

• Identifier les obstacles et proposer des leviers de simplification et d’optimisation, tant sur le plan règlementaire que financier



Enfin, deux dispositifs nouveaux ont été présentés concernant le logement social et la gestion des eaux :



- Logement social : la Région mobilise 4 millions supplémentaires -

La Réunion est confrontée à des besoins prégnants en matière d’aménagement et de construction :

• 170 000 logements à construire à l’horizon 2050

• 30 000 logements nécessaires dès aujourd’hui pour répondre aux besoins insatisfaits

• De l’ordre de 1 000 hectares d’espaces économiques à aménager pour répondre aux besoins des entreprises et soutenir la création d’emplois

Or le secteur de l’aménagement à La Réunion connaît un ralentissement marqué : plusieurs grandes opérations sont enclenchées depuis de nombreuses années sur le territoire (Cœur de Ville, Savane des Tamarins, opérations de l’Ecocité, Pierrefonds),

mais peu d’opérations d’aménagement nouvelles sont entrées en phase opérationnelle ces dernières années.

Les aménageurs ont fait le constat que certaines opérations, montées sur la base de l’ancien protocole du Fonds régional d’aménagement foncier et urbain (Frafu) et avant plusieurs bouleversements qui ont marqué le secteur, ne parvenaient plus à atteindre l’équilibre financier : 15 opérations, représentant 1600 logements, sont compromises notamment faute d’équilibre financier (déficit cumulé : 10 millions d’euros).

Dans ce contexte de crise, la Région a décidé de mobiliser un fonds de soutien exceptionnel de 4 millions d’euros, qui viendra en complément du Frafu lorsque celuici ne permet pas d’atteindre l’équilibre financier sur une opération mature. Ce dispositif régional permettra d’accélérer la production de 700 à 800 logements, sur 7 à 8 opérations, pour des travaux enclenchés au plus tard mi-2027.



- La Région soutient le label vertueux "GIEP Aménagement et renouvellement urbain" -

Le contexte : le territoire est de plus en plus exposé aux phénomènes climatiques extrêmes (sécheresse, inondations notamment), la gestion des eaux en milieu urbain devient un enjeu majeur pour la sécurité des biens et des personnes, mais aussi pour favoriser un renouvellement de la ressource. Par ailleurs les ouvrages traditionnels de gestion des eaux coûtent cher et remettent parfois en question l’équilibre économique des opérations.

L’idée : infiltrer l’eau sur place plutôt que l’évacuer via des réseaux coûteux et faire en sorte que les espaces de gestion des eaux soient support d’une qualité d’usage pour les habitants (espaces verts, rafraîchissement urbain, paysage, espaces récréatifs…) → la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) est une approche qui imite le cycle naturel de l’eau et permet de penser globalement les projets pour mieux optimiser les espaces et favoriser la qualité urbaine.

Les objectifs de la Région : diffuser cette démarche en soutenant les maîtres d’ouvrage qui se lancent dans la labellisation GIEP Aménagement → créer des aménagements plus résilients, écologiques et économiques.

Financement pris en charge par la Région : 80% du montant hors taxes des frais de labellisation GIEP, plafonné à 10 000 euros par opération.

Les bénéfices clés du label « GIEP Aménagement » : • Lutter contre le ruissellement et s’adapter au changement climatique

• Préserver la biodiversité et les ressources en eau

• Décarboner les aménagements

• Diminuer le coût économique des opérations

• Améliorer la qualité de vie des habitants

• Valoriser la qualité des projets

- Les axes de travail - Aménager plus, aménager mieux -

Cette nouvelle gouvernance régionale de l’aménagement permettra d’optimiser la concertation et la coopération entre l’ensemble des opérateurs de l’aménagement à La Réunion, afin de fluidifier et d’accélérer les opérations tout en renforçant leur cohérence. « L’aménagement est essentiel pour offrir un toit à toutes les

Réunionnaises et tous les Réunionnais. Il est indispensable pour construire l’avenir du territoire : des logements, des écoles, des espaces de loisirs, tout en préservant nos terres agricoles. Ces sujets sont complexes et parfois sensibles », a rappelé Huguette Bello, Présidente de Région. « C’est pourquoi il est fondamental de travailler ensemble, de se parler et de coordonner nos actions pour avancer collectivement. »

Le préfet a salué la mise en place de cette instance et a assuré de la pleine implication des services de l’Etat.









