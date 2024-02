La Région sera au rendez-vous du Salon International de l’Agriculture 2024

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce mercredi 14 février au Département, la Région Réunion était représentée par Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional délégué aux affaires agricoles, et Pascal Plante, conseiller régional délégué à l’internationalisation des entreprises. La Région s'implique activement dans le soutien aux agriculteurs en participant au projet "Village Réunion", en offrant un soutien aux exposants via le dispositif "Prim Export", et en organisant un nouvel événement intitulé "La Réunion à la carte – un avant-goût du SIA". Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo RB/www.imazpress.com)

La Région Réunion renouvelle cette année sa participation active au projet de “Village Réunion“ du SIA, fruit d’un partenariat constructif et ambitieux avec le Département, la Chambre d’Agriculture et l’IRT. “La présence de la Région Réunion dans ce projet de Village Réunion, est naturelle et évidente. Elle s’inscrit dans la dynamique de nos engagements et du travail déjà accompli pour favoriser l’essor d’une agriculture réunionnaise locale forte et durable“, note Jean-Benard Maratchia. “L’enjeu qui nous mobilise, c’est de conforter les filières existantes pour répondre aux besoins du marché intérieur tout en identifiant de nouvelles filières porteuses à l’exportation et accompagner une industrie agroalimentaire de haute qualité tournée vers les marchés de niche à l’export“, rappelle Pascal Plante.

La Région Réunion soutient également les exposants réunionnais au Salon, via le dispositif régional de la “Prim Export“ qui finance les frais relatifs aux missions d’affaires individuelles axées sur les marchés extérieurs au territoire réunionnais. Au total, pour cette édition 2024, ce sont 28 entreprises qui ont été accompagnées par la collectivité régionale pour un montant total de 136 000 euros, au titre de cette “Prim’Export“.

- Une nouveauté majeure : "La Réunion à la carte – un avant-goût du SIA" -

C’est une réponse à une demande forte des exposants réunionnais qui font le déplacement dans l’hexagone. Avant l’ouverture du Salon International de l’Agriculture, la Région Réunion organise cette année un événement professionnel baptisé “La Réunion à la carte - un avant-goût du SIA“ qui aura lieu le 22 février à l’Orangerie d’Auteuil.

Des professionnels de la gastronomie, des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants ou encore des acteurs de la grande distribution sont conviés à cet événement pour des rencontres privilégiées avec des chefs réunionnais, des artisans et les exposants réunionnais du SIA.

L’objectif de ces rencontres professionnelles est de renforcer les partenariats commerciaux entre La Réunion et le territoire national pour faire naître des courants d’affaires et accélérer la commercialisation des produits réunionnais. “Vanille, sucres spéciaux, fruits, légumes, rhums, produits de la pêche, produits gourmets... Nos produits jouissent déjà d’une excellente réputation qui mérite un engagement encore plus fort de nos politiques publiques“, explique la Présidente de Région, Huguette Bello, “nous faisons le pari de bâtir avec nos producteurs locaux et les acteurs réunionnais de l’export une vraie stratégie d’internationalisation.

C’est l’ensemble des parties prenantes des filières agricoles qui sont aujourd’hui mobilisées en faveur d’une démarche offensive pour porter haut et fort les couleurs de l’agriculture réunionnaise et ainsi relayer les efforts de nos professionnels en termes de productions de qualité. C’est la raison d’être de cet événement, “La Réunion à la carte – un avant-goût du SIA“. C’est un rendez-vous important sur lequel nous comptons beaucoup. Nous allons présenter à un public de professionnels avertis ce que notre île a de meilleur à offrir au monde.“