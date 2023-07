Le monde associatif mis à l'honneur à Petit-Île

Ce samedi 1er juillet 2023, la conseillère régionale et déléguée à l’Économie Sociale et Solidaire, Evelyne Corbière, s’est rendue au gymnase de Petite-Île dans le cadre de la Journée des Associations. Pour cette nouvelle édition, une table ronde a été organisée autour du thème du bénévolat "Le Bénévolat - Engagements, Enjeux, Valorisation, Renaissance". Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: conseil régional)

"La liberté d’association est plus qu’un droit. Le 1er juillet 1901, Pierre Waldreck-Rousseau, alors Président du Conseil, fait adopter, au terme d’une longue bataille parlementaire, la Loi "relative au contrat d’association". D’une portée considérable, ce texte fondateur garantit une des grandes libertés républicaines : celle de se regrouper et d’agir en association non lucrative. Il encourage ainsi l’action collective au service d’autrui.

Depuis le début de sa nouvelle mandature, la Région a affiché sa volonté de soutenir la vie associative réunionnaise. Le rôle et les missions des associations s'inscrivent dans l'objectif que s'est fixée la Collectivité régionale : faire de La Réunion une île solidaire.

La Région entend ainsi agir aux côtés des autres acteurs de la cohésion sociale, publics et privés et bien-sûr, associatifs, pour combattre les inégalités qui frappent encore : l'illettrisme, le décrochage scolaire, le mal logement, la précarité. Autant d'obstacles à l'inclusion sociale, à l'épanouissement des individus et au développement harmonieux de La Réunion."

Evelyne Corbière