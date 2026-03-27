Région : les quotas des PEC 2026 toujours inconnus, la commission permanente réclame "communication rapide"

Réunie ce jeudi 26 mars sous la présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région a adopté une motion relative à la situation des Parcours Emploi Compétences (PEC). Les quotas de PEC pour l’année 2026 à La Réunion n’ont toujours pas été notifiés, et aucun arrêté préfectoral ne fixe le niveau de participation financière de l’État. Cette motion demande donc aux services de l’État la "communication rapide" des quotas PEC et la fixation des modalités de participation financière pour l’année 2026 (photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les premiers chantiers "Emplois verts" arrivent à échéance dès les mois d’avril et mai 2026, avec 25 PEC et 3 encadrants concernés en avril, et 105 PEC et 11 encadrants en mai", alerte la Région.

"Cette absence de visibilité sur le renouvellement des PEC et sur la participation financière de l’État fait peser un risque immédiat d’interruption des actions engagées", note-t-elle.

Elle "entraînerait la rupture des parcours d’insertion, la fragilisation des structures porteuses, la dégradation progressive des sites entretenus et la remise en cause d’un dispositif désormais structuré, reconnu et pleinement intégré aux politiques publiques territoriales".

Pour la Région, il "apparaît indispensable de disposer, dans les meilleurs délais, d’une clarification des orientations nationales et de leur déclinaison locale concernant les PEC afin de sécuriser les parcours en cours, d’anticiper les renouvellements nécessaires et de garantir la continuité des chantiers engagés".

À travers cette motion, les élus de la Commission Permanente "réaffirment la pleine mobilisation de la Région pour poursuivre et amplifier la dynamique du dispositif "Emplois verts" au service de l’insertion professionnelle, de la cohésion sociale, de la transition écologique et de l’attractivité du territoire".

Ils soulignent la "nécessité de maintenir un nombre de PEC à minima équivalent à celui de l’an dernier et demandent aux services de l’État la communication rapide des quotas PEC et la fixation des modalités de participation financière pour l’année 2026".

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