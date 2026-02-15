Région : programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète et l'obésité 2025-2026

Ce jeudi 12 février 2026, la Région a participé au séminaire de présentation réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète et l'obésité (PRNDO) 2025-2028. Nous partageons la publication de la Région Réunion. Ayant déjà été engagé sur la période de 2020-2024, ce programme symbolise une étape cruciale dans la lutte contre le diabète. Le dispositif englobe les actions de dépistage, de prévention, de prise en charge et d'observation, adaptées aux spécificités de l'île. (Photo : Région)

À La Réunion, c’est :

- Près de 80.000 personnes vivant avec un diabète

- Une prévalence deux fois plus élevée que dans l’Hexagone

- Un adulte sur cinq concerné par l’obésité

Ces maladies touchent de plus en plus tôt les jeunes générations et révèlent des parcours de vie fragilisés ainsi que des inégalités sociales persistantes.

Face à ces défis, la Région reste mobilisée aux côtés de ses partenaires afin de déployer le PRNDO 2025-2028 et d’agir collectivement pour la santé des Réunionnais.e.s.

"Ce programme traduit notre conviction profonde : face au diabète et à l’obésité, aucune institution ne peut agir seule. C’est en travaillant ensemble, dans la complémentarité et la coordination, que nous serons efficaces. La Région Réunion prendra toute sa part dans ce combat collectif. Parce que lutter contre le diabète et l’obésité, c’est aussi lutter contre les inégalités, et c’est une responsabilité que nous assumons pleinement", précise Jean-Pierre Chabriat, conseillert régional.