La Région Réunion accompagne cinq entreprises locales au salon VIVATECH

Cinq entreprises locales ont été sélectionnées pour faire partie de la délégation réunionnaise présente lors du salon international Viva Technology qui se tiendra à Paris du 17 au 20 juin 2026. Ils s'envoleront aux côtés de la Région, et de ses partenaires économiques. (Photo d'illustration : Région Réunion)

Le salon Vivatech est le plus grand événement dédié aux start-ups et à la technologie en Europe et se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles, du 17 au 20 juin 2026.

À la suite d’un appel à candidatures lancé par la Région, le jury de sélection des entreprises, composé des différents partenaires, s'est réuni ce mercredi 11 mars à l’Hôtel de Région.

- Cinq entreprises sélectionnées pour faire partie de la délégation sous la coordination de la Région -

AGENT VOX : Solutions aux entreprises pour mesurer, comprendre et améliorer la satisfaction de leurs clients de manière simple, rapide et automatisée, grâce à l’utilisation d’agents IA vocaux

EYAKO : Plateforme collaborative, simple et modulable de cybersécurité

FIT-AI : Cartographie et valorise l'intégralité du domaine public de stationnement urbain pour guider les automobilistes vers les places libres

MEDIABY : Plateforme qui centralise la création, l’activation et l’optimisation IA de campagnes publicitaires dans les médias numériques

MOSITOUCH : Nouvelles technologies de lutte à grande échelle pour réduire les populations de moustiques tigres

Compétente en matière de développement économique, la Région investit dans l'internationalisation des entreprises réunionnaises.

Sous l'égide de la marque territoriale "La Réunion" ces startups auront une opportunité unique de présenter leurs innovations, développer leur réseau et accélérer leur croissance sur la scène internationale.

Lors de ce déplacement, les partenaires économiques de la Région Réunion seront aussi présents : La Réunion Innovation, Digital Réunion, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, le MEDEF Réunion, le Village by CA La Réunion, la FrenchTech La Réunion, la Technopole de la Réunion, et Numeum.