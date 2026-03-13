Région Réunion : circulation modifiée pendant les travaux rue Simone Pinel à la Possession

À partir du lundi 16 mars 2026 une organisation provisoire de la circulation sera mise en place au niveau du carrefour de la rue Simone Pinel et de l’accès au lycée, avec un marquage temporaire, dans l’attente des interventions des concessionnaires sur les réseaux. La circulation dans le sens nord - est sera déviée par le chemin des Anglais. Le sens Ouest- sud sera maintenu sur la RN1E. Des déviations pourront également être mises en place par les rues adjacentes. Nous publions, ci-dessous, le post de la Région. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)