Université du Tampon : 260 étudiants reçoivent leur diplôme

Dans le cadre de la remise des diplômes des 260 lauréats en Licence de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement, le conseil régional de La Réunion s’est rendu à l’université du Tampon ce jeudi 13 juillet 2023. Ci-dessous nous publions le communiqué de la Région (Photo: Conseil régional)

"Madame la Présidente de Région est profondément humaniste et elle est convaincue que la formation de l’esprit humain notamment par la culture, la littérature les sciences et technologies, les sciences de l’homme, les sciences de l’environnement et les sciences sociales rendent possible l’émergence de la raison, de la prose, de la poésie, de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, de la diversité, de l’altérité, de la curiosité et bien entendu de la solidarité.

Aussi, notre région considère l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation comme un investissement à long terme dans le développement humain et le développement économique du territoire, comme un outil pour détruire "la misère".

Aux côtés de l’État, la Région de La Réunion est particulièrement engagée puisque qu’elle dispose de cette compétence de stratège territorial pour faire élaborer cet important schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et construire des environnements d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation correspondant à ses priorités de développement économique précisées dans son schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation.

La collectivité régionale de La Réunion a pour ambition de faire de La Réunion un territoire d’excellence éducative, de recherche, d’innovations technologiques et sociales, de développement économique et de progrès humain."



Jean-Pierre Chabriat, Conseiller Régional