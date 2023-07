Matante Rosina est bien contente d'être dans l'est parce que ce samedi 22 juillet 2023, elle prévoit de la pluie sur le sud de l'île et ce pour toute la journée malheureusement. Et oui, week-end rime avec pluie ces derniers temps. Dans le Nord, les nuages ont envie de stagner un peu mais ne sont pas bien méchants mais ils peuvent (peut-être) menacer le littoral en laissant échapper quelques petites averses. (photo rb/www.imazpress.com)