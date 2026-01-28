Grève des travailleurs sociaux : oui aux 183 euros net pour tous, non à l’austérité budgétaire, non à l’économie de guerre

L’UD-FO de La Réunion apporte son soutien à ses syndicats organismes sociaux et le SNFOCOS (agents et cadres de la CAF et de la CGSS de La Réunion) qui appellent les salariés à la grève et à se mobiliser le jeudi 29 janvier 2026 à 11 h devant la préfecture de St Denis où les travailleurs sociaux remettront leur cahier de revendications au préfet.

Les travailleurs sociaux des organismes sociaux demandent une extension du Ségur du social comme toutes les associations du secteur social et médico-social non lucratif, l’Aide à Domicile, l’insertion, la petite enfance qui ne l’ont toujours pas obtenu !

Le combat et les revendications des travailleurs sociaux sont légitimes alors même qu’ils sont en première ligne face à la précarité, aux ruptures de droits, aux violences du quotidien et à l’accompagnement des assurés les plus fragiles (familles monoparentales, personnes en situation de handicap, retraités précaire, jeunes en rupture, etc.) :

- Oui aux 183 € net mensuels pour ces travailleurs, avec rétroactivité au 1er décembre 2022.

- Oui à la reconnaissance de leur diplôme Bac+3 par leur passage au niveau 6 dans les classifications qui seules peuvent garantir un salaire égal à diplôme égal.

Fait à St Denis, le 28 janvier 2026