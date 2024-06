Intervention pendant la séance plénière du 19 juin 2024

Bonjour zot tout’! Je voudrais aborder le thème de la Culture, l’Ambition 5 de notre rapport d’activités: valoriser le patrimoine, Promouvoir l’identité créole de la Réunion. Cette axe de valorisation de l’identité i pass’ bien sur par la lang’. La Lang’ lé in vektèr de la kiltir.

I fé plu d’1 an, désanb 2022, ke nou la sign la Shart Biling Kréol/Fransé. Se shart i permèt de koz an kréol ek le publik. La Lang’ lé in vré akt didantité.

La Lang’ lé in manifestassion de lidantité kiltirel. Mé Li doi pa èt anfermé dan le domèn de la kiltir mé doi èt dévlopé ossi dan lédikassion.

Le kréol sé in Lang maternel: Lang de nout manman, la Lang ke nou antan kan nou lé dan le vant nout manman!

"Tous les peuples" nana in zarlor , "c’est-à-dire d’un trésor unique et irremplaçable".

"C’est pour cela » ke tout lang dan le mond i mérit « d’être sauvegardées, d’être considérées avec respect et d’être reconnues dans leur dignité."

Tout’ lé Lang nana le mèm valër, pa inn an plïs. Mé sé pa sëlman moin ki di sa, sé ossi di par bann "linguistes, chercheurs, le Rectorat". Le Français lé important, comme l’Anglais, comme le kréol, kom lé zot...

"Le Département fait déjà beaucoup, preuve en est aujourd’hui avec la signature d’un budget spécial pour l’aide au BTP. Bien sûr que des choses aussi sont faites aussi en matière de la langue. Par exemple, je voudrais souligner et féliciter le fait que l’album offert aux enfants nés en 2023 dans le cadre de "l’opération 1ères pages" est bilingue Créole et français: bat karé, i fé grandi / la balade, quelle émotion! ; et en plus i parle de la biodiversité de l’île.

Mé nou pë alé pli loin. Par exemple, le concours d’éloquence organisé à destination des collèges i pë sèt ané èt fé an kréol;

Ayons plus d’ambition: pourquoi ne pas proposer au moins la moitié des énoncés en créole ? cela va davantage favoriser le kozman an kréol et en plus i permettra de détak la lang pour des enfants ki oz pa kozé an fransé et ki seré plu gadianb an kréol ?

Pourquoi pas, de temps en temps, lancer des invitations en créole ? Pourquoi pas autoriz à nou de koz an kréol dan « l’hémicycle« ? In pë plis

Mi disais tout à l’heure que la langue doit être développée dans le domaine de l’éducation MAIS aussi en TRANSVERSALITÉ:

- accompagnement dans la parentalité

- la réussite des jeunes

- le soutien aux séniors

- la préservation de notre biodiversité. Dans le cadre de « 1 million d’arbres », Kan nou plant’, sé "des espèces indigènes, endémiques de la Réunion" ; sé bien pour "préserver, sauvegarder" nout’ patrimoin naturel et pou sa nou utiliz forcéman dé mo, in vokabilèr la Rényon: boi d’santeur, boi darnèt,...

Mi voudré kan mèm’ alerter concernant les récentes élections européennes et la montée en puissance de l'extrême droite.

Au lendemain d’une date symbolique, l’appel du 18 juin lancé par le Général de Gaulle pour unifier les forces face à l’ennemi,

au lendemain aussi de l’intervention d’un représentant du Rassemblement National à la Réunion, un Réunionnais !, dan lékel nout 20 désanb lé remis en kestion, déclarant que l’esclavage "c’était une façon de vivre avant...il faut le mettre sur le côté,... ne plus regarder dans le rétroviseur".

QUEL MANQUE DE RESPECT ! De tels propos sont INACCEPTABLES !

Considéré comme crime contre l’humanité, des humains la été rendu à l’état de meubles, d’objets, la été déshumanisés. Nout’ lidantité lé menassé, nout viv’ ansanm, et face à cette façon de pensée nou doi rejeter le RN !

Alors Alon PLUTÔT mèt an lèr nout kréolité sou tout son bann form’ Alon anlériz nout kiltir, nout lang, nout patrimoin, nout listoir, nout zansèt ! Mersi à zot !