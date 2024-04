"Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme" : sous le signe de l’engagement pour

En cette journée mondiale de l'autisme, la fédération réunionnaise du Parti Socialiste réaffirme son engagement à défendre les droits et la dignité des personnes autistes.

Les troubles du neuro-développement (TND) touchent 5 % de la population, soit environ 35 000 naissances par an au niveau national, selon la Haute autorité de santé. Parmi les TND, les troubles du spectre autistique (TSA) touchent aujourd’hui 1 % de la population en France. Selon les données de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ce sont près de 700 000 personnes qui sont atteintes d’un TSA, dont 100 000 jeunes âgés de moins de 20 ans. Les TSA concernent 1 naissance sur 100.

Quels que soient les pays ou les catégories de population concernées, le nombre de personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique ne cesse d’augmenter dans le monde.

En France, cette augmentation du nombre de personnes s'explique à la fois par l’élargissement des critères diagnostiques et par une meilleure détection des personnes qui présentent des troubles autistiques.

Nous appelons à un renforcement des services de soutien pour les personnes autistes, y compris des programmes éducatifs adaptés, un accès équitable aux soins de santé mentale, et des opportunités d'emploi. Plus largement nous demandons des moyens supplémentaires pour que chaque individu, quels que soient ses défis personnels, soit accompagné et soutenu avec bienveillance.

Nous nous devons de promouvoir une société inclusive où chacun, indépendamment de ses différences, a la possibilité de s'épanouir pleinement. C’est le sens de nos combats pour la justice !

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste