(K)ozé, la sèn lé rouvèr dan Bisik ! Mélodi… tempo… partaz…

Iyér swar dann vouv Bisik in nouvo sésion (K)ozé sénn ouvér la fé in gran plas pou zartis o gran talan ék in gran kér antouré par in publik biynvéyian é antouziastn (photo : Nicolas Renambatz)

Mélodi, tempo ek reggae 974 ek Tonyjah pou lé prémié not mizik la swaré. Tony ek son bann mizisiyn Derrick, Néné, Kader ek David la interprèt trwa tit, "Lév aou debout, Positif vibration, ek Jah is thé King. Un sét pou pa di in program reggae té san bon larmoni té sa bourzoné Iyér ant zartis é lo publik.

Apré in ti voyaz koté Jamaïque nou fé un retour La Réniyon ek lo duo Coco ek doudou pou in revizit bann morso nout péï kom notaman in ti morso Alain Peters. Coco ek Doudou in duo bénédiktin tou an dousér la fé lèv frison lémosiyon. La vwa Coco ek lo ti kou grat Doudou pou in Duo i koll dousér dann bor lo kèr pou fé vwayaz anou iyer swar. Na swar kom sa ou san tro savwar akoz tout i paré évidan é sinpl.

Sinpl kom lo gran sourir Jahcri paré à son tour pou partaz ek nou son mizik i san bon reggae, In reggae ek koulér Madagascar. Le reggae Jahcri napwin frontièr. Li raprosh anou par dela lé oséan pou mét tout domoun an vibrasiyon reggae muzik.



Bann swaré (K)ozé sénn ouvér i fé parti l'ADN Bisik é son lidantité. Typ lo proshin lartist pou mont su la sénn Iyér swar li asum é port la siénn san fo sanblan ék fierté. Fié pa ni su lo ramaz ni lo plimaz kom i di ... lé mo, la mizik Typ i sonn an léko kom in zistwar Tizan i avans pa maské su podiom Bisik. Typ la pa vol an lèr Park poul mé la fé plann son mésaz é son vwa Iyér swar.



Baro Bisik té gran ouvér Iyér swar é sé komsa presk Marie Ange ek Carole de madam la vu lumièr, zot la rantré é fini par ni larg dé ti morso komsa a linprovist é acapéla pou nou. Zot la angant lo talantué misiziyn Hubert kayanm an min pou akonpann azot notaman su in morso Sabouk "Rasinn". Kom in tir gou konsér seminn proshinn dan Bisik ek lo group Sabouk. (K)ozé sé in pé ék bokou sa… partaz ansam demoun otour lo mo ek la mizik tou an sinplisité kom dann kwin la kaz.

Lo dikton i di ti ash i koup gro bwa... Navé pwin zarm iyér swar su podiom Bisik mé pluto Le h, malgré son min kasé, lo zénn artist la pran lé zarm lé not la mizik pou fé dans é shant in publik demandér. Le h in mizik urbénn i donn lélan pou alé ankor pli lwin dan la swaré.

- (K)ozé... ozé... ze fonnkériz! -

Sénn ouvér san fonnkér noré in gou sél an mwin kom dann in bon kari. Anne Laure Epilous la ni partaz ek nou son teks "Pilplat". In téks, in lémosiyon dan lo kontenu é la form la pa léss personn indiféran. Anne Laure mersi bonpé pou lo kdo koulér out lémosiyon partazé san retenu sanm nou.

- A babor tout... largé lo son... -

Dernier viraz, largé lé zamar sé Fred de la Côte qui ariv dann por... anfin pluto su la sénn Bisik ek tout son bann lékipaz mizisiyn… Arthur, Maeva, Dany, Chistophe, Fred... i pran lo larz... gro matos pou in gro son... tel in Pirat bann tan modern Fred i devwal anfin ousa son trézor té kashiét. Son trézor sé sinpleman in mizik i briy dann milié la nuit tel Veli pou amont shemin i fo prann pou toushé tér é fé grinpé lo son rok son voi é son guitar.

Navé dan lèr dé zanvi ankor é akor pou in swaré plasé sou lo sinn kdo du siél.



Nawar dernié group pou mont su la sénn Bisik iyér swar mé sé sirman pa dernié fwa na antann parlé bana . Nawar ek son son bann gran mizisiyn par lo talan ek la kalité e zénérozité… Aniel , Hubert, Alexandre, Emmanuel in son, in lunivér, in "Latmosfér" Petersiyn... Nawar "viyn bwar in kou" nou la vu, antandu é na bwar san modérasiyon zot not mizik ziska la fin.



Telman san modérasiyon pou in final dofé dan la paiy kann... Dedette ek Camille i rejwin bana su la sénn pou in "Kom" koulèr zémosiyon partazé ansanm iyer swar.



Zartist é publik sourir transh papay, lo kér ranpli tout sort zémosiyon la finn ariv in vié lèr pou tak baro pou la sénn ouvér (K) ozé mwa mars.



Mersi Bonpé Mline la prézant la swaré ek mwin. "Navé pwin massalé" mé navé bann bon zingrédian pou fé rir la boush é mét lo bann zartis kom lo publik à léz kom in malbaréz o bor in faléz i soufl su la bréz lo rir demoun!



Mersi bonpé lo bann zartist la reponn prézan ek lo publik kurié biynvéyian é antouziast.



Mersi bonpé tout sat i rann sa posibl... zot va rekonét azot...



Nartrouv vitman pou in nouvo (K)ozé... !