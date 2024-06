À l'ombre de la dissolution

Permettez-moi, en ces jours d’incertitude et de tumulte gouvernemental, de m’adresser à La Réunion. La dissolution de l’Assemblée nationale, événement marquant de ces dernières semaines, plonge notre pays et notre île dans un abîme de questionnements et de doutes. C’est avec une profonde inquiétude mais aussi avec une ferme conviction que je prends la plume aujourd’hui, en tant que jeune Réunionnais préoccupé par la montée des idées extrémistes (Photo : AFP)

Je comprends la colère et la frustration qui animent tant de nos concitoyens. Le chômage, l’insécurité, les inégalités : ces fléaux sont pour beaucoup trop d’entre nous, un quotidien. Et il est vrai, qu’au fil des années, nos politiques n’ont pas su apaiser ces tensions ni répondre efficacement aux attentes du peuple. Ce vide, ce manque, a nourri une colère légitime et une soif de changement radical.

Pourtant, il est crucial de comprendre que cette radicalité, lorsqu’elle émane de l’extrême droite, n’est qu’un leurre. Elle promet monts et merveilles, mais n'apporte que division et chaos. Céder à ces discours revient à accepter une solution empoisonnée, comme une fourmi votant pour un insecticide. Les solutions simplistes et les boucs émissaires ne sont jamais les réponses à nos problèmes complexes.

L’argument selon lequel « on n’a jamais essayé le Rassemblement National » est fallacieux. L’histoire nous enseigne, avec une clarté douloureuse, que les régimes extrémistes n'apportent jamais la prospérité promise. En Allemagne, en Italie, en Espagne, des dictateurs ont manipulé les foules par la peur et la division. Le résultat fut la guerre, la répression, et une souffrance immense.

En 1848, nous avons aboli l’esclavage, marquant notre engagement indéfectible envers la liberté et l’égalité. En 1946, La Réunion est devenue un département français, embrassant pleinement les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité. Renier cet héritage serait trahir notre essence même.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons rester unis et vigilants. Les discours de l’extrême droite, remplis de haine et de division, menacent notre harmonie. Promettant une fausse sécurité au prix de notre liberté. Ils ne cherchent qu’à détruire ce que les sacrifices passés ont constitués.

A la jeunesse réunionnaise : c’est à nous de défendre notre avenir. Nous sommes les héritiers d’une histoire. Restons informés, analysons les discours avec un esprit critique et refusons de céder aux solutions faciles et aux discours de division.