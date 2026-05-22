Élection au Groupe des Outre-mer du Conseil Économique, Social et Environnemental

Le Groupe des Outre-mer du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) salue une avancée historique pour cette institution nationale et sa représentation ultramarine.

Le CESE vient de vivre une séquence historique pour les Outre-mer.

À la suite de l’élection de Madame Claire Thoury, à la présidence du CESE, Madame Shirley Billet, a été élue Vice-présidente du bureau. Une première dans l’histoire de l’institution comme celle du Groupe des Outre-mer. Conseillère, représentante des activités économiques et sociales du bassin Atlantique, Shirley Billot, participera désormais, aux côtés de la Présidente du CESE à la conduite et à l’animation des travaux de la troisième Assemblée de la République.

Cette élection constitue un signal fort adressé à l’ensemble des territoires ultramarins et à leurs sociétés civiles. Elle traduit une reconnaissance croissante de la place des Outre-mer dans le débat démocratique national, mais également de leur capacité à contribuer pleinement aux grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux et géopolitiques contemporains.

Le Groupe des Outre-mer accueillent cette désignation avec une immense fierté collective.

Les huit conseillers qui composent le Groupe y voient l’aboutissement d’un engagement commun, fondé sur le dialogue, la solidarité entre les bassins ultramarins et la volonté de porter une voix unie au sein du CESE.

Cette responsabilité nouvelle engage l’ensemble du Groupe. Dans un monde traversé par de profondes incertitudes, les Outre-mer entendent prendre toute leur part dans la défense des valeurs républicaines, du dialogue démocratique et de la cohésion nationale.

Comme l’a rappelé la Présidente Claire Thoury, "le CESE doit assumer pleinement ce qu’il représente: une institution profondément républicaine, attachée aux libertés publiques, à l’État de droit et au dialogue entre les différentes composantes de la sociétéé.

Le Groupe des Outre-mer prend également acte de l’installation de sa nouvelle gouvernance pour cette mandature.

Madame Evelyne Brichet, représentante du bassin Pacifique, assurera la Présidence du Groupe des

Outre-mer du CESE.

Monsieur Jocelyn Jalton a été désigné Vice-président du Groupe, aux côtés de Monsieur Vaimu’a Muliava. Madame Catherine Dodeman, exercera les fonctions de Secrétaire du Groupe et Madame Maymounati Moussa celles de Trésorière.

À travers cette nouvelle équipe et cette représentation renforcée au sein de la gouvernance du CESE, le Groupe des Outre-mer entend impulser une dynamique nouvelle en réaffirmant sa détermination à porter collectivement les réalités, les aspirations et les solutions issues des territoires ultramarins au service de l’intérêt général.