Élections municipales de La Possession

Dans le cadre des élections municipales, je tiens à affirmer clairement que je porte une liste pour gagner et pour mettre en place le changement attendu par les Possessionnaises et les Possessionnais

Face à nous, certains concurrents ont choisi la voie des fausses informations et des attaques. C’est le signe évident d’un manque de projet et d’une grande fébrilité.

Notre démarche est claire : nous ne ferons aucun accord avec aucun candidat. Notre engagement est simple : travailler uniquement pour l’intérêt de La Possession et de ses habitants.

Les Possessionnais veulent du changement.

Ce changement ne se négociera pas dans des arrangements politiques.

Il se construira avec les habitants et pour les habitants.

Erick Fontaine

Tête de liste le changement c'est nous