Affirmer que les associations sont "des entreprises qui avancent masquées" est une offense à des milliers de bénévoles et de salariés

Le Mouvement Associatif de La Réunion (MAR) exprime sa profonde stupéfaction et son indignation suite aux propos tenus par une élue d’opposition lors du récent conseil municipal de la commune des Avirons. En qualifiant le secteur associatif de "système d’entrepreneuriat déguisé", ces déclarations témoignent d’une méconnaissance regrettable des principes fondamentaux de la Loi 1901. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Affirmer que les associations sont des entreprises qui avancent masquées est une offense aux milliers de bénévoles et de salariés qui œuvrent quotidiennement pour le lien social, la culture, le sport et la solidarité à La Réunion.

Le Mouvement Associatif tient à rappeler deux principes essentiels :

1. La non-lucrativité n'est pas l'absence de gestion : Une association a le droit, et parfois le devoir, d'avoir une activité économique pour pérenniser ses actions.

Cependant, contrairement à une entreprise classique, aucun bénéfice n’est redistribué. Chaque euro perçu est réinjecté au service de l’intérêt général.

2. Un secteur rigoureusement contrôlé : Prétendre que l'État "ouvrirait les yeux" sous- entend une zone de non-droit. C’est ignorer les contrôles stricts de la Préfecture, des commissaires aux comptes et des financeurs publics auxquels sont soumises les associations.

- L’association : Un pilier de notre territoire, pas une anomalie -

Alors que notre île fait face à des défis sociaux majeurs, le désengagement de l’État ne doit pas servir de prétexte pour jeter le discrédit sur celles et ceux qui pallient les manques du service public.

"L’association est le dernier rempart contre l’isolement et la précarité. Traiter ce modèle d’entrepreneuriat déguisé, c’est nier la valeur du don de soi et la spécificité de l’Économie

Sociale et Solidaire (ESS)."

Le Mouvement Associatif de La Réunion appelle les élus de la République à :

• Faire preuve de responsabilité dans leurs prises de parole afin de ne pas fragiliser un secteur déjà sous tension.

• Se former aux réalités de la Loi 1901 pour mieux comprendre les enjeux de la vie associative locale (Kit asso de l'élu.e disponible sur notre site).

Le MAR se tient à la disposition des élus afin de les accompagner dans la prise en compte des enjeux de la vie associative.

Le Conseil d’Administration du Mouvement associatif de La Réunion