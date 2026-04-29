Accident mortel : piéton percuté par un tracteur à Saint-Leu, la gendarmerie lance un appel à témoin

(Actualisé) Dans le cadre de l'enquête en cours pour déterminer les circonstances de l'accident mortel survenu ce mardi 28 avril sur la RD13, les gendarmes de La Réunion lancent un appel à témoins ce mercredi. Ils recherchent notamment, un cycliste qui aurait été témoin de l'accident. Un homme âgé de 65 ans a été percuté par un tracteur sur la route départementale 13 dans les hauts de Saint-Leu. Malgré l'intervention des secours sur place, l'homme, qui faisait sa ballade quotidienne dans le secteur de Grand-Fond, n'a pas pu être sauvé. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans une publication Facebook la Gendarmerie de La Réunion explique qu'un cycliste a été vu sur place.

Témoin de l'accident qui a eu lieu entre 10h et 10h20, il est activement recherché afin de faire avancer l'enquête : "Un cycliste se trouvait en amont du tracteur au moment des faits. Il est susceptible d’avoir été témoin direct de la scène ou d’éléments essentiels juste avant l’accident."

Si vous avez vu quelque chose, contactez la Communauté de brigades de Saint-Leu : 0262 34 80 01

La victime de cet accident, gérant d'une petite boutique, est une personnalité bien connu de son quartier.

Le maire de la ville de Saint-Leu, Karim Juhoor salue sa mémoire : "Gérant bien connu de la petite boutique du chemin Pierre-Roger, ce véritable “bazar des hauts”, Monsieur Apaya faisait partie de ces visages familiers qui donnent une âme à nos quartiers, créent du lien et accompagnent le quotidien de nombreux Saint-Leusiens."

Alors que cet accident mortel suscite une vive émotion dans la ville de Saint-Leu, quelques heures après ce drame, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, faisait un point sur la sécurité routière.

Il notait : "Le bilan de 2025 est dramatique": 42 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion et plus de 1.000 ont été blessées.

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