À la une de ce mercredi : sécurité routière, naturalisation, foot, Kabardock, permis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 29 avril 2026 : - [Photos] 42 décès sur les routes réunionnaises en 2025, halte au massacre - Demandes de naturalisation et de titres de séjour : les étrangers devront beaucoup plus cher dès le 1er mai - Ligue des champions: le PSG domine le Bayern (5 -4) dans un match fou - Le Port : la Dock Session revient au Kabardock - Utiliser son téléphone au volant sanctionné par une suspension du permis dès le mois de juin à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - une belle matinée (Photo www.imazpress.com)

Alors qu'en 2025, 42 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnais et plus de 1.000 ont été blessées, les autorités ont présenté un plan d’actions ce mardi 28 avril 2026 pour tenter d'endiguer ce fléau. Cette année, des actions ciblées seront donc menées en direction des usagers vulnérables, notamment les conducteurs de deux-roues, les utilisateurs de trottinettes. La prévention des conduites addictives sera aussi au coeur du plan, alors que la consommation d'alcool et de stupéfiants est présente dans de nombreux cas d'accidents mortels

Dès ce vendredi 1er mai 2026, les étrangers devront payer beaucoup plus cher les taxes sur leur demande de naturalisation et de titre de séjour Le timbre fiscal pour valider les dossiers de demandes passera de 55 à 255 euros. L'ONG La Cimade, qui accompagne les personnes réfugiées et migrantes, dénonce un "véritable racket institutionnel"

Dans une soirée folle entre deux équipes aux armadas offensives sans pareilles, le Paris SG a brillé puis tremblé face au Bayern Munich, battu 5-4 mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions, et qui peut encore rêver de renverser le champion en titre au retour.

Ce jeudi 30 avril 2026, la Dock Session revient au Kabardock au Port. L'événement met en lumière trois artistes ou groupes répétant dans nos studios en leur proposant de se produire en concert dans des conditions professionnelles" note la salle de spectacles dans le communiqué que nous publions ci-dessous. L'entrée est gratuite

Patrice Latron, préfet de La Réunion, a annoncé ce mardi 28 avril 2026 qu'à partir du mois de juin, l'utilisation du téléphone au volant pourra être sanctionné par une suspension du permis de conduire. L'annonce a été faite alors que l'Etat veut renforcer les mesures autour de la sécurité routière, 42 personnes ayant perdu la vie sur les routes de La Réunion en 2025. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour ce mercredi 29 avril 2026, Matante Rosina nous annonce des brises qui repoussent les averses du matin au large de l'île, laissant place à une belle matinée sur la majeure partie de la Réunion. Un soulagement après les jours agités. L'après-midi, les nuages s'invitent sur le relief et l'intérieur avec quelques averses par endroits.