Sécurité routière : utiliser son téléphone au volant pourra bientôt être sanctionné par une suspension du permis

Patrice Latron, préfet de La Réunion, a annoncé ce mardi 28 avril 2026 qu'à partir du mois de juin, l'utilisation du téléphone au volant pourra être sanctionné par une suspension du permis de conduire. L'annonce a été faite alors que l'Etat veut renforcer les mesures autour de la sécurité routière, 42 personnes ayant perdu la vie sur les routes de La Réunion en 2025. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors de la présentation du nouveau "plan d'action contre les comportements à risque", les autorités ont indiqué qu'à partir du 1er juin, la suspension du permis de conduire sera envisagée.

Jusqu'ici, elle était sanctionnée d'une amende de 135 euros et d'un retrait de trois points sur le permis.

www.imazpress.com / [email protected]